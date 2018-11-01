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Жахи СРСР: в Одесі відкрили музей "Совка"

STYLERЖиття    01.11.2018 - 20:49

Відео: YouTube/5 канал

До Хелловіну в Одесі відкрили музей "Совка", який має вигляд кімнати радянського дипломата. Господарем музею є журналіст Дмитро Бакаєв, повідомляє 5 канал.

Він каже: "У радянські часи жахи супроводжували людей на кожному кроці". Там розташовані зарубіжні меблі, а ось предмети побуту – радянські. Господар музею готує відвідувачам коктейль "Сльоза Комсомолу". Рецепт справжній, радянський, як і його компоненти, каже він. До складу коктейлю входить: вербена, лак для волосся, лак для нігтів, лаванда і багато пахучого всього. Спробувати цей збір вирішуються не всі.

Жахи СРСР: в Одесі відкрили музей &quot;Совка&quot;

Жахи СРСР: в Одесі відкрили музей &quot;Совка&quot;Скріншот з відео

Музей "Совка" розташувався в кімнаті радянського дипломата: з югославськими меблями, люстрами іноземного виробництва і настільною лампою, про яку в радянський час обпікався кожен власник.

Один з експонатів – сорочка серійного вбивці, розповідає Дмитро.

Жахи СРСР: в Одесі відкрили музей &quot;Совка&quot;

Жахи СРСР: в Одесі відкрили музей &quot;Совка&quot;Скріншот з відео

Потрапити в музей можна лише попередньо домовившись з власником. Вхід вільний для тих, хто поділяє погляди Дмитра і не буде агресивно вести себе в музеї. Вже у день відкриття "Совка" музей відвідали десятки людей.

Нагадаємо про наймістичніші місця Києва. Сюди входить покинута психлікарня, підземна в'язниця та страхітливі місця для тих, кому не вистачає гострих відчуттів.

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