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"В зоне риска — более 100 тысяч жителей": на юге Одесской области прогнозируют новый паводок

STYLERLIFE        26.03.2018 - 23:08
Фото facebook.com/maksym.stepanov.official
Фото facebook.com/maksym.stepanov.official

Сообщается, что уровень воды близится к критической отметке

На юге Одесской области ожидается новый паводок. В зоне риска — более 100 тысяч жителей.

27 марта губернатор Максим Степанов проведет выездное аппаратное совещание в Вилкове, чтобы проконтролировать ситуацию в этом населенном пункте и его окрестностях.

"На прошлой неделе отправил помощников проинспектировать ситуацию на реке Дунай. Уровень близится к критической отметке. В зоне риска — более 100 тысяч жителей. Завтра (27 марта) выезжаю в город Вилково. Аппаратное заседание будет выездное", — написал Степанов на своей странице в Facebook.

Скриншот поста (facebook.com/maksym.stepanov.official)

Поднятия уровня воды грозит подтоплением участков и частных домов местных жителей.

По состоянию на утро 26 марта в городе Вилково были подтоплены Рождественская и Первомайская улицы. Там откачали 456 кубических метров воды.

В Килие проблемы возникли на улицах Мира и Радостной — 360 куб. м, в селе Александровка (Черноморский горсовет) — на улице Лермонтова, 150 кубов.

Напомним, что в городе Измаил Одесской области выпал желтый снег. Глава города сообщил, что образцы снега были направлены в Дунайскую гидрометобсерваторию и в Одесский лабораторный центр Государственной службы Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей для лабораторных исследований.

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Теги: наводнение, Одесская область
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