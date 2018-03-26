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"У зоні ризику — понад 100 тисяч мешканців": на півдні Одеської області прогнозують новий паводок

STYLERLIFE        26.03.2018 - 23:08
Фото facebook.com/maksym.stepanov.official
Фото facebook.com/maksym.stepanov.official

Повідомляється, що рівень води наближається до критичної позначки

На півдні Одеської області очікується новий паводок. У зоні ризику — понад 100 тисяч жителів.

27 березня губернатор Максим Степанов проведе виїзне апаратну нараду в Вилкові, щоб проконтролювати ситуацію в цьому населеному пункті і його околицях.

"минулого тижня відправив помічників проінспектувати ситуацію на річці Дунай. Рівень наближається до критичної позначки. У зоні ризику — понад 100 тисяч жителів. Завтра (27 березня) виїжджаю в місто Вилкове. Апаратне буде виїзне засідання", — написав Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Скріншот поста (facebook.com/maksym.stepanov.official)

Підняття рівня води загрожує підтопленням ділянок та приватних будинків місцевих жителів.

За станом на ранок 26 березня в місті Вилкове були підтоплені Різдвяна і вулиці Першотравнева. Там відкачали 456 кубічних метрів води.

У Кілії проблеми виникли на вулицях Миру і Радісною — 360 куб. м, в селі Олександрівка (Чорноморський міськрада) — на вулиці Лермонтова, 150 кубів.

Нагадаємо, що в місті Ізмаїл Одеської області випав жовтий сніг. Очільник міста повідомив, що зразки снігу були направлені в Дунайську гидрометобсерваторию і в Одеський лабораторний центр Державної служби України з питань безпеки продуктів харчування і захисту споживачів для лабораторних досліджень.

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Теги: наводнение, Одесская область
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