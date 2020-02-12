Валерий Харчишин, Юрко-Yurcash Юрченко и Илья Резников рассказали про любовь

Друга ріка (фото: пресс-служба)

Валерий Харчишин, Юрко-Yurcash Юрченко и Илья Резников перед Днем Святого Валентина вспомнили о самых романтических свиданиях в своей жизни

На День Святого Валентина 14 февраля в Киеве состоится большой концерт #ПРОЛЮБОВ. Друга Ріка, Скрябін, Yurcash и LETAY споют лучшие хиты о любви, а со сцены и в зале прозвучат искренние признания. Накануне праздника его участники рассказали, что для них значит любовь.

Юрко-Yurcash Юрченко

"Идеальное свидание - это когда вы только вдвоем. Неважно где - на море, в лесу или в космосе. Не люблю людные места: рестораны, кино, "кафе-мороженое". Именно так вы и понимаете, самодостаточна ваша пара или нет, и насколько долго это продлится", - сказал музыкант.

Также он добавил, что тайные встречи с девушкой в 90-х во время его безумной популярности - были наиболее романтическими свиданиями в его жизни. А у его дома на "Демеевской" в те времена почти круглосуточно дежурила стайка поклонниц. Поэтому пробраться в квартиру незамеченным было непросто. Однажды девушка Юрка осталась в квартире одна, а он поехал на гастроли. После она рассказывала, что из-за двери ей угрожали облить кислотой и сжечь волосы. Позже эта девушка Светлана стала женой музыканта.

"Любовь - это основа всего. Это фундамент мира, который создал Бог. Без любви жизнь не складывается. Это безграничная творческая сила, в том числе, и в музыке - здесь тоже на первом месте любовь, иначе и музыки никакой не было бы", - высказался Yurcash.

На концерте #ПРОЛЮБОВ они с группой "Скрябін" сыграют суперхиты о любви. А еще зрителей ждут премьеры новых песен и неожиданных дуэтов, и это станет сюрпризом.

"Велкам ту Валентин пати!" - кстати, это фраза из новой песни нового дуэта Yurcash&LETAY, которую мы впервые представим именно на концерте 14 февраля", - анонсировал музыкант.

Группа "Скрябін" и Юрко Юрченко (фото: пресс-служба)

Илья LETAY Резников

Музыкант уверен, что для хорошего свидания главное - правильная компания. Если ему хорошо и интересно с человеком, не имеет значения, где они будут и что будут делать вместе. Хотя правильно организованное свидание, по словам Резникова, это круто! Он признался, что любит придумывать приятные сюрпризы и радовать жену. И она тоже часто что-то делает для него.

"У меня в жизни было много приятных моментов, связанных со свиданиями. Например, однажды моя будущая жена повезла меня кататься на квадроциклах. Я был с завязанными глазами и не знал, что будет, пока меня не посадили на квадроцикл. Это было весело!" - поделился Илья Резников воспоминаниями.

На вопрос, что такое любовь, музыкант ответить затруднился, сказав, что может к ней немного прикоснуться лишь в своих песнях.

"Она выражается во множестве мелочей, в больших событиях и поступках. Можно только ответить, есть ли она, и сразу почувствовать, когда ее нет. К счастью, в моей жизни она есть. Думаю, любовь очень важна, она может помочь человеку стать его лучшей версией", - сказал музыкант.

14 февраля Резников пообещал петь песни о любви и презентовать сразу три новые.

"Мне кажется, этот концерт - хороший повод лишний раз порадовать своего партнера. А если ты одинок - наконец набраться смелости и пригласить кого-то на свидание", - резюмировал Илья.

Илья Резников (фото: пресс-служба)

Валерий Харчишин, "Друга Ріка"

Музыкант посоветовал никогда не ходить на свидания толпой, даже если это ваши лучшие друзья. Харчишин поделился своим неприятным опытом такого свидания.

"Однажды в юношестве я решил добиться расположения девушки, которая мне нравилась, но не решался ей об этом рассказать, тогда я придумал решить этого вопрос оригинально - притащил с собой на встречу друзей. Я надеялся, что они смогут повлиять на ее решение быть сговорчивее и начать со мной отношения. К слову, это было первое инициированное мной свидание. Все закончились гораздо хуже, чем групповая оргия. Она осталась с друзьями, а мне пришлось возвращаться домой одному", - вспомнил музыкант.

Но сейчас он уже и не помнит, когда в последний раз был на свидании, поскольку много работает и часто приходит домой, когда его любимая уже спит, а она уходит на работу, когда еще спит он.

"Поэтому неожиданная встреча в постели - наше идеальное свидание. Скучно? Возможно. Но неважно, как часто, при каких обстоятельственные и где именно происходит ваше свидание, важно - что заставляет вас бежать навстречу друг к другу", - рассказал артист о своем идеальном свидании.

Самым же приятным свиданием в его жизни, которое продолжается уже много лет, является краткое знакомство с его женой на улице длиною в 5 минут.

"14 февраля - отличный повод собраться на вечеринке или на концерте, чтобы оторваться с любимым человеком. В конце концов, музыка, которую вы слушаете, чаще всего - объединяющий фактор. Я не могу представить счастливую пару, у которой нет "своих" песен или даже гимнов их отношений", - говорит Харчишин.

Валерий Харчишин также рассказал, что все песни группы "Друга ріка" посвящены одному главному чувству в жизни людей.

"Нам, музыкант-авторам, часто приходится идти на сделку с собственной совестью, обнажать чувства и эксплуатировать любовь в своей профессиональной деятельности. Потому нам было достаточно легко выбрать плейлист для концерта #ПРОЛЮБОВ - у нас и нет песен, которые написаны о чем-то еще или не благодаря ей. Будь то "Секрет", "Три Хвилини", "Ангел" или "Монстр" - он же все равно "милый", - резюмировал Харчишин.

Билеты на концерт #ПРОЛЮБОВ можно купить здесь.