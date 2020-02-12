Валерій Харчишин, Юрко-Yurcash Юрченко та Ілля Резніков розповіли про любов

Друга ріка (фото: прес-служба)

Валерій Харчишин, Юрко-Yurcash Юрченко та Ілля Резніков перед Днем Святого Валентина згадали про найромантичніші побачення у своєму житті

На День Святого Валентина 14 лютого в Києві відбудеться великий концерт #ПРОЛЮБОВ. Друга Ріка, Скрябін, Yurcash і LETAY заспівають найкращі хіти про кохання, а зі сцени і в залі прозвучать щирі зізнання. Напередодні свята його учасники розповіли, що для них означає любов.

Юрко-Yurcash Юрченко

"Ідеальне побачення - це коли ви тільки вдвох. Неважливо де - на морі, в лісі чи в космосі. Не люблю людні місця: ресторани, кіно, "кафе-морозиво". Саме так ви і розумієте, самодостатня ваша пара чи ні, і наскільки довго це триватиме", - сказав музикант.

Також він додав, що таємні зустрічі з дівчиною у 90-х під час його шаленої популярності - були найбільш романтичними побаченнями в його житті. А біля його будинку на "Деміївській" в ті часи майже цілодобово чергувала зграйка шанувальниць. Тому пробратися в квартиру непоміченим було непросто. Одного разу дівчина Юрка залишилася у квартирі одна, а він поїхав на гастролі. Вона розповідала, що з-за дверей їй погрожували облити кислотою і спалити волосся. Пізніше ця дівчина Світлана стала дружиною музиканта.

"Любов - це основа всього. Це фундамент світу, який створив Бог. Без любові життя не складається. Це безмежна творча сила, в тому числі, і в музиці - тут теж на першому місці любов, інакше і ніякої музики не було б", - висловився Yurcash.

На концерті #ПРОЛЮБОВ вони з групою "Скрябін" зіграють суперхіти про кохання. А ще на глядачів чекають прем'єри нових пісень і несподіваних дуетів, і це стане сюрпризом.

"Велкам ту Валентин паті!" - до речі, це фраза з нової пісні нового дуету Yurcash&LETAY, яку ми вперше представимо саме на концерті 14 лютого", - анонсував музикант.

Група "Скрябін" і Юрко Юрченко (фото: прес-служба)

Ілля LETAY Резніков

Музикант впевнений, що для хорошого побачення головне - правильна компанія. Якщо йому добре і цікаво з людиною, не має значення, де вони будуть і що будуть робити разом. Хоча правильно організоване побачення, за словами Резнікова, це круто! Він зізнався, що любить придумувати приємні сюрпризи і радувати дружину. І вона теж часто щось робить для нього.

"У мене в житті було багато приємних моментів, пов'язаних з побаченнями. Наприклад, одного разу моя майбутня дружина повезла мене кататися на квадроциклах. Я був з зав'язаними очима і не знав, що буде, поки мене не посадили на квадроцикл. Це було весело!" - поділився Ілля Резніков спогадами.

На питання, що таке любов, музиканту відповісти складно, він сказав, що може до неї трохи доторкнутися лише у своїх піснях.

"Вона виражається в безлічі дрібниць, у великих подіях і вчинках. Можна тільки відповісти, чи є вона, і відразу відчути, коли її немає. На щастя, в моєму житті вона є. Думаю, любов дуже важлива, вона може допомогти людині стати кращою версією себе", - сказав музикант.

14 лютого Резніков пообіцяв співати пісні про кохання і презентувати відразу три нові.

"Мені здається, цей концерт - хороший привід зайвий раз потішити свого партнера. А якщо ти самотній - нарешті набратися сміливості і запросити когось на побачення", - резюмував Ілля.

Ілля Резніков (фото: прес-служба)

Валерій Харчишин, "Друга Ріка"

Музикант порадив ніколи не ходити на побачення натовпом, навіть якщо це ваші найкращі друзі. Харчишин поділився своїм неприємним досвідом такого побачення.

"Одного разу в юнацтві я вирішив добитися розташування дівчини, яка мені подобалася, але не наважувався їй про це розповісти, тоді я придумав вирішити цього питання оригінально - притягнув з собою на зустріч друзів. Я сподівався, що вони зможуть вплинути на її рішення бути поступливішою і почати зі мною стосунки. До речі, це було перше ініційоване мною побачення. Все закінчилося набагато гірше, ніж групова оргія. Вона залишилася з друзями, а мені довелося повертатися додому одному", - згадав музикант.

Але зараз він вже й не пам'ятає, коли востаннє був на побаченні, оскільки багато працює і часто приходить додому, коли його кохана вже спить, а вона йде на роботу, коли ще спить він.

"Тому несподівана зустріч в ліжку - наше ідеальне побачення. Нудно? Можливо. Але неважливо, як часто, при яких обставинні і де саме відбувається ваше побачення, важливо - що змушує вас бігти назустріч один одному", - розповів артист про своє ідеальне побачення.

Найбільш приємним побаченням в його житті, яке триває вже багато років, є коротке знайомство з його дружиною на вулиці довжиною в 5 хвилин.

"14 лютого - чудовий привід зібратися на вечірці або на концерті, щоб відірватися з коханою людиною. Зрештою, музика, яку ви слухаєте, найчастіше - об'єднуючий фактор. Я не можу уявити щасливу пару, в якій немає "своїх" пісень або навіть гімнів їх стосунків", - каже Харчишин.

Валерій Харчишин також розповів, що всі пісні групи "Друга ріка" присвячені одному головному почуттю в житті людей.

"Нам, музикант-авторам, часто доводиться йти на угоду з власною совістю, оголювати почуття і експлуатувати любов у своїй професійній діяльності. Тому нам було досить легко вибрати плейлист для концерту #ПРОЛЮБОВ - у нас і немає пісень, які написані про щось ще чи не завдяки їй. Будь то "Секрет", "Три Хвилини", "Ангел" або "Монстр" - він же все одно "милий", - резюмував Харчишин.

Квитки на концерт #ПРОЛЮБОВ можна купити тут.