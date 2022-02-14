Вкус любви: идеальное хрустящее печенье на День святого Валентина за 10 минут

День святого Валентина – прекрасная возможность не только сказать слова любви своей второй половинке, но и удивить и поразить ее в самое сердце! Вкусное и хрустящее печенье, приготовленное собственноручно, способно удивить любимого человека и подарить ему сладкие ощущения в прямом смысле этого слова.
Рецепт вкусного блюда к праздничному столу опубликовал Telegram-канал SHUBA FOOD.
Вкусное и питательное ореховое печенье станет прекрасным дополнением к романтическому ужину, приготовленному собственноручно. Главное для него не надо искать редкие орехи, подойдут фундук или грецкие.
Ореховое печенье за 10 минут - идеальный вариант к чаю (www.pexels.com)
Ингредиенты:
Приготовление:
Напомним, что ранее мы публиковали подборку вкусных сладких рецептов от украинских звезд ко Дню святого Валентина.
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