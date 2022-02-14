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Вкус любви: идеальное хрустящее печенье на День святого Валентина за 10 минут

Автор: Ольвия Агаркова

День святого Валентина – прекрасная возможность не только сказать слова любви своей второй половинке, но и удивить и поразить ее в самое сердце! Вкусное и хрустящее печенье, приготовленное собственноручно, способно удивить любимого человека и подарить ему сладкие ощущения в прямом смысле этого слова.

Рецепт вкусного блюда к праздничному столу опубликовал Telegram-канал SHUBA FOOD.

Вкусное и питательное ореховое печенье станет прекрасным дополнением к романтическому ужину, приготовленному собственноручно. Главное для него не надо искать редкие орехи, подойдут фундук или грецкие.

Хрустящее ореховое печенье

Ореховое печенье за 10 минут - идеальный вариант к чаю (www.pexels.com)

Ингредиенты:

  • Фундук-50 г
  • Мука пшеничная - 2 стакана
  • Корица молотая - 1 ч. л.
  • Сода пищевая - 1 ч. л.
  • Сахар -150 г
  • Масло сливочное - 250 г
  • Яйца - 2 шт.
  • Лимон, сок - 1 ч. л.

Приготовление:

  • Размягченное масло взбейте с сахаром и корицей. Добавьте муку и перемешайте.
  • Добавьте яйца, гашеную лимонным соком соду и смолотые блендером орехи.
  • Вымесите тесто до гладкости, накройте пищевой пленкой и положите в холодильник на 1 час.
  • Достаньте тесто и раскатайте в пласт толщиной 0,5 см. С помощью формочек для печенья вырежьте сердечки, звездочки и бантики, положите их на выстеленный пергаментом противень.
  • Выпекайте в разогретой до 180 °С духовке 7-10 минут. Дайте готовому печенью остыть на решетке. Подавайте, притрусив сахарной пудрой.

Напомним, что ранее мы публиковали подборку вкусных сладких рецептов от украинских звезд ко Дню святого Валентина.

Также приготовьте простые и оригинальные ватрушки из неожиданного продукта за 20 минут.

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