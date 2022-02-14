Смак кохання: ідеальне хрустке печиво на День святого Валентина за 10 хвилин

День святого Валентна – прекрасна можливість не тільки сказати слова кохання своїй другій половинці, але й здивувати та вразити її в саме серце! Смачне та хрустке печиво, приготоване власноруч, здатне здивувати кохану людину і подарувати їй солодкі відчуття в прямому сенсі цього слова.
Рецепт смачної страви до святкового столу опублікував Telegram-канал SHUBA FOOD.
Смачне та поживне горіхове печиво стане прекрасним доповненням до романтичної вечері, приготованої власноруч. Головне для нього не треба шукати рідкісні горіхи, підійдуть фундук чи волоські.
Горіхове печиво за 10 хвилин - ідеальний варант до чаю (www.pexels.com)
Інгредієнти:
Приготування:
Нагадаємо, що раніше ми публікували добірку смачних солодких рецептів від українських зірок до Дня святого Валентина.
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