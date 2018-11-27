Военное положение: волонтер объяснила, почему власти приняли такое решение

Коллаж РБК-Украина

Ответы на вопросы она нашла совместно с украинскими военными

Известный украинский волонтер и народный депутат Украины Татьяна Рычкова высказала свою точку зрения о том, почему властям Украины пришлось ввести военное положение. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Татьяна Рычкова рассказала, что почти целый день была на связи с военными и в процессе общения они смогли найти ответы на многие вопросы, которые были связаны с введением военного положения.

Она объяснила, что если враг начнет вторжение на территорию Украины, то по закону, чтобы его остановить и защитить страну, нужно будет обратиться к депутатам Верховной Рады, проголосовать соответствующие указы и все это займет много времени.

"Предположим, враг внезапно начал вторжение, допустим, с севера, допустим, в четыре утра. Сколько времени пройдет до момента, когда Верховная Рада одобрит действия, необходимые для защиты и обороны страны, для предотвращения передачи агентурой своим хозяевам информации о передвижении наших войск в зоне поражения, для запуска механизма эвакуации гражданского населения? Пока парламентарии будут собирать необходимые для принятия решения количество голосов, пока договорятся между собственными хотелками различные фракции, пока разблокируют трибуну (а вы еще сомневаетесь, что кто-то опять не полезет ее блокировать?) За это время, в лучшем случае, вражеская армия будет в пределах Киевской области (об авиации я даже не вспоминаю)", - написала Рычкова.

Также волонтер ответила на вопрос многих украинцев о том, почему военное положение не было введено в 2014 году. Она объяснила, что на тот момент, украинская армия была не готова к нападению врага, а международное сообщество не оказало бы нам поддержку.

"Какими силами и средствами мы должны были ввести тогда режим военного положения? Пятитысячным разоруженным войском? Расставить в цепочку по бойцу на километр на границе с Россией? Кто должен был принять решение о введении военного положения в 2014 году? Верховная Рада седьмого созыва? "Партия регионов" и "Батькивщина" во главе с ораторшей, которая призвала, чтобы ни один танк не вышел из ангара? Вы серьезно?", - отметила волонтер и рассказала, что могло бы случится в 2014 году.

"Доказательства прямой российской агрессии против Украины были признаны международным сообществом в 2014 году? Получили бы мы международную поддержку, а Россия - санкции, если бы случилось чудо, и ВР дала согласие на введение военного положения, не предоставив миру доказательств вражеской агрессии? Были бы возможны честные и демократические парламентские выборы при условии военного положения, введенного в действие ВР Януковиче? Были бы они возможны вообще? А президентские? Военные меня поняли. Надеюсь, поймете и вы", - резюмировала Татьяна Рычкова.

Скриншот поста (facebook.com/HelpArmy.in.ua)

Напомним, ранее мы писали о том, что эксперт рассказал один из вариантов последствий для экономики после введения военного положения.

А также рассказывали о том, как Верховная рада вводила военное положение.

Видео: РБК-Украина