Воєнний стан: волонтер пояснила, чому влада прийняла таке рішення

Колаж РБК-Україна

Відповіді на запитання вона знайшла спільно з українськими військовими

Відомий український волонтер та народний депутат України Тетяна Ричкова висловила свою точку зору про те, чому владі України довелося ввести воєнний стан. Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Тетяна Ричкова розповіла, що майже цілий день була на зв'язку з військовими і в процесі спілкування вони змогли знайти відповіді на багато питань, які були пов'язані з введенням воєнного стану.

Вона пояснила, що якщо ворог почне вторгнення на територію України, то за законом, щоб його зупинити і захистити країну, потрібно буде звернутися до депутатів Верховної Ради, проголосувати відповідні укази і все це займе багато часу.

"Припустимо, ворог раптово почав вторгнення, припустимо, з півночі, припустимо, в чотири ранку. Скільки часу пройде до моменту, коли Верховна Рада схвалить дії, необхідні для оборони країни, для запобігання передачі агентурою своїм господарям інформації про пересування наших військ в зоні ураження, для запуску механізму евакуації цивільного населення? Поки парламентарії будуть збирати необхідні для прийняття рішення кількість голосів, поки домовляться між власними забаганками різні фракції, поки розблокують трибуну (а ви ще сумніваєтеся, що хтось знову не полізе її блокувати?) За цей час, в кращому випадку, ворожа армія буде в межах Київської області (про авіацію я навіть не згадую)", - написала Ричкова.

Також волонтер відповіла на питання багатьох українців про те, чому воєнний стан не був введений в 2014 році. Вона пояснила, що на той момент українська армія була не готова до нападу ворога, а міжнародне співтовариство не надало б нам підтримку.

"Якими силами і засобами ми повинні були ввести тоді режим воєнного стану? П'ятитисячним роззброєним військом? Розставити в ланцюжок по бійцю на кілометр на кордоні з Росією? Хто повинен був прийняти рішення про введення воєнного стану в 2014 році? Верховна Рада сьомого скликання? "Партія регіонів і" Батьківщина" на чолі з ораторкою, яка закликала, щоб жоден танк не вийшов з ангара? Ви серйозно?", - зазначила волонтер і розповіла, що могло б трапиться в 2014 році.

"Докази прямої російської агресії проти України були визнані міжнародним співтовариством у 2014 році? Отримали б ми міжнародну підтримку, а Росія - санкції, якщо б сталося диво, і ВР дала згоду на введення воєнного стану, не надавши світу доказів ворожої агресії? Були б можливі чесні й демократичні парламентські вибори за умови воєнного стану, введеного в дію ВР Януковича? Були б вони можливі взагалі? А президентські? Військові мене зрозуміли Сподіваюся, зрозумієте і ви", - резюмувала Тетяна Ричкова.

Скріншот поста (facebook.com/HelpArmy.in.ua)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерт розповів один з варіантів наслідків для економіки після введення воєнного стану.

А також розповідали про те, як Верховна рада запровадила воєнний стан.

Відео: РБК-Україна