Восстановилась справедливость: Вятрович похвалил закон об УПА

26 марта 2019-го года в Украине вступил в силу закон о признании воинов УПА участниками боевых действий. Список участников боевых действий расширяется: согласно закону, отныне статус участника боевых действий будет предоставляться участникам вооруженной борьбы за независимость Украины в XX веке, в частности, в составе УПА, Украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца (Бульбы) "Полесская Сечь", Украинской народной революционной армии (УНРА), вооруженных подразделений ОУН, и тому подобное.

То, что закон вступил в действие – это однозначно позитив для Украины, убежден украинский ученый-историк, исследователь истории освободительного движения и глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Об этом он рассказал в эксклюзивном комментарии для Styler.

"Однозначно это позитив, и это – очередной шаг к справедливости после восстановления украинской независимости, потому что Украинская повстанческая армия – это одна из тех структур, которая ставила себе целью создание украинского государства, и воины УПА присягали на то, чтобы получить украинское государство, боролись против нацистов, боролись против коммунистов, и было огромной несправедливостью то, что так долго они не имели должного внимания от украинского государства. Теперь справедливость восстановилась", - подчеркивает историк.

Он признается, что был очень рад, когда несколько лет назад воинов УПА признали борцами за независимость.

"Лично я очень рад был, что в 2015 году их наконец признали борцами за независимость. После принятия соответствующего закона сейчас им также предоставлен статус участников боевых действий, то есть тех, кто воевал за независимое украинское государство. Очевидно, что они наконец получат социальные льготы от государства", - добавляет он.

Фото: "Воины УПА присягали на то, чтобы получить украинское государство, боролись против нацистов, боролись против коммунистов" - Владимир Вятрович (РБК-Украина)

По словам историка, с вопросом о том, какие именно льготы предусмотрены для воинов УПА, лучше обратиться к соответствующим ведомствам, которые занимаются льготами.

"Признаюсь, вопросами социального пакета я не интересовался, но думаю, что это будут те самые льготы, которые получают обычно участники боевых действий в Украине," – говорит он.

В то же время многим интересно, почему закон о признании воинов УПА участниками боевых действий вступил в действие именно сейчас. Ведь, по оценкам экспертов, он должен был бы действовать уже давно, поскольку президент подписал его еще в конце 2018-го года.

"Честно говоря, я не знаю, почему этот закон вступил в действие именно сейчас. За него проголосовали где-то около полугода назад. Через некоторое время его подписал президент. Не знаю, чем именно обусловлено то, когда закон должен был вступать в действие", - говорит глава Украинского института национальной памяти.

В то же мремя большая часть украинцев позитивно воспринимает этот закон, уверен историк.

"Я думаю, что принятие этого закона совпадает с мнением украинцев. Украинцы все больше понимают, что УПА – это та структура, которая боролась за украинскую независимость. Как показывают социологические исследования, более 50% украинцев признают это. Но на самом деле нам надо еще продолжить работу в направлении донесения информации о том, чем именно была Украинская повстанческая армия. Поскольку я абсолютно хорошо понимаю, что есть значительная часть общества, которая в своих оценках УПА руководствуется советскими или же современными российскими стереотипами", - добавляет он.

Сейчас время от времени звучат упреки о том, что воины УПА якобы были коллаборационистами с нацистами во время оккупации Украины гитлеровскими войсками.

"Конечно, эти упреки нужно развенчивать. Кстати, мы имеем сейчас все для этого возможности, ведь открыты архивы, которые абсолютно опровергают все эти мифы и стереотипы", - подчеркивает Владимир Вятрович.

Здесь важно еще добавить, что участниками боевых действий признаются воины УПА, которые принимали участие в боевых действиях против немецко-фашистских захватчиков на временно оккупированной территории Украины в 1941-1944 годах, которые не совершали преступлений против мира и человечества и были реабилитированы. Именно поэтому говорить о том, что Украина якобы уравнивает в правах с другими военными коллаборантов с нацистами - абсолютно некорректно, говорят историки.

Напомним, ранее в России на Владимира Вятровича открыли дело за "реабилитацию нацизма". Страна-агрессор обвиняет его в отрицании принадлежности украинских националистов к войскам СС.

Также в большом интервью Владимир Вятрович рассказал о декоммунизации и о том, что украинцы должны добиваться того, чтобы преступления коммунизма мир признал геноцидом. Он также рассказал о том, как в Украине чествуют жертв Голодомора и коснулся болезненных тем украинско-еврейских и украинско-польских отношений.