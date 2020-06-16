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Врачи назвали самый полезный суп

STYLERЖизнь    16.06.2020 - 14:25
Врачи назвали самый полезный суп
Врачи рассказали о полезности супов (фото:pixabay.com)

Медики сообщили, что самый полезный суп - это щавелевый

Ни для кого не секрет, что первые блюда являются очень полезными для здоровья человека и его пищеварения. Супы очень хорошо усваиваются организмом, неплохо насыщают и прекрасно влияют на работу желудочно-кишечного тракта.

Медики назвали самые полезные первые блюда и в топе оказался суп со щавелем. В зеленом щавеле содержатся витамины группы А, В, С. Также в этом продукте есть большое количество железа, меди, цинка, калия, магния и натрия. Употреблять врачи рекомендуют в профилактических целях от появления холестериновых бляшек в сосудах, скачков давления, нервных расстройствах и анемии. Об этом пишет издание "Акценты".

Также стоит обратить внимание на полезный зеленый суп людям, которые заботятся о своей фигуре. По словам диетологов, щавель положительно влияет на пищеварительную систему в целом. В силу того, что в продукте имеется щавелевая кислота, рекомендуется употреблять щавелевый суп с добавлением каких-то молочных продуктов, например, сметаны. Это только увеличит полезные свойства.

Но есть и неприятные новости. Суп со щавелем не всем подходит. Людям с язвами, гастритом, повышенной кислотностью, с нарушенным водно-солевым обменом, остеопорозом, почечнокаменной болезнью, а также беременным женщинам его лучше не употреблять.

Как мы ранее сообщали, эксперт рассказала, чем лучше питаться в жаркий период.

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Автор: Людмила Жукова

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