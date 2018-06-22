"Все на тренировке": в сети показали свежие фото безлюдных пляжей в Крыму

На пляжах практически нет отдыхающих

На пляжах в оккупированном Российской Федерацией Крыму почти нет туристов. Соответствующие фотографии опубликовали на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter.

Снимки были сделаны в населенном пункте Любимовка возле Севастополя.

Фото: Пляж в Любимовке (twitter.com/krimrt)

"Севастополь, Любимовка прямо сейчас. Все на тренировке. Футбол же", - сказано вподписи к фото.

На снимках видно, что пляжи практически пусты. Пользователи сети не оставили это без внимания.

Скриншот (twitter.com/krimrt)

Все детство там прошло...", - пишут они.

"Это родня тех. кто по импортозамещению приехал", - шутят пользователи.

"Зато ходить можно свободно и голым. Не то, что в 2013", - пишут в комментариях.

Кстати, в оккупированном Крыму признали провал туристического сезона.

Владелец ялтинского зоопарка "Сказка" и парка львов "Тайган" Олег Зубков, который в прошлом был сторонником президента РФ Владимира Путина, признал, что курортный сезон в оккупированном Крыму успехом не увенчался.

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