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"Всі на тренуванні": в мережі показали свіжі фото безлюдних пляжів у Криму

STYLERLIFE        22.06.2018 - 02:10
Фото: pixabay.com/rawenergy
Фото: pixabay.com/rawenergy

На пляжах практично немає відпочиваючих

На пляжах в окупованому Російською Федерацією Криму майже немає туристів. Відповідні фотографії опублікували на сторінці RoksolanaToday&Крим у Twitter.

Знімки були зроблені в населеному пункті Любимівка біля Севастополя.

Фото: Пляж у Любимівці (twitter.com/krimrt)

"Севастополь, Любимівка прямо зараз. Всі на тренуванні. Футбол", - сказано вподписи до фото.

На знімках видно, що пляжі практично порожні. Користувачі мережі не залишили це без уваги.

Скріншот (twitter.com/krimrt)

Все дитинство там минуло...", - пишуть вони.

"Це рідня тих. хто з імпортозаміщення приїхав", - жартують користувачі.

"Зате можна ходити вільно і голим. Не те, що в 2013", - пишуть в коментарях.

До речі, в окупованому Криму визнали провал туристичного сезону.

Власник ялтинського зоопарку "Казка" та парку левів "Тайган" Олег Зубков, який в минулому був прихильником президента РФ Володимира Путіна, визнав, що курортний сезон в окупованому Криму успіхом не увінчався.

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Теги: Крым, пляж
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