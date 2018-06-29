Отдых по-украински: как на автомобиле добраться в Одессу, Коблево и Бердянск

Как во время летних отпусков доехать до "большой воды"

Состояние дорог, по которым можно доехать на авто к морю, часто оставляет желать лучшего. Путь к "большой воде" может оказаться достаточно долгим и проблематичным, сообщает ТСН.

В Украине во время самых жарких месяцев наибольшей популярностью пользуются три морских курорта: Одесса, Бердянск и Коблево.

Журналисты решили проверить, как добраться на курорт на автомобиле.

Вот таким был их маршрут:

Кадр из видео ТСН

Как оказалось, дорога из Запорожья в Бердянск только местами хорошая. На участке от Токмака до Бердянска ведутся ремонтные работы, что затрудняет движение там, где он заканчивается. Как говорят водители, ямы большие, но делают. Полностью закончить ремонт всей дороги до Бердянска обещают осенью. Желающим сократить путь, лучше ехать через Мелитополь.

В самом плачевном состоянии находится дорога к Коблево в Николаевской области. Средняя скорость езды из Кропивницкого в Коблево без угрозы для жизни и авто составляет 30 км/ч. Ее называют самой худшей в Украине.

260 км пути к морю можно преодолеть не меньше, чем за 8 часов. Самый тяжелый участок дороги – N14 (Кропивницкий – Николаев), там полностью меняют 30 км дорожного покрытия. Для транспорта открыта только одна полоса. За пределами Николаевской области асфальт практически отсутствует.

Видео: эксперимент ТСН

Пожалуй, самый комфортный путь к побережью - трасса Киев – Одесса. Проблему автолюбителям здесь могут составить только пробки.

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