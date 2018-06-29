Відпочинок по-українськи: як дістатися на автомобілі в Одесу, Коблеве та Бердянськ

Як під час літніх відпусток доїхати до "великої води"

Стан доріг, якими можна доїхати на авто до моря, часто залишає бажати кращого. Шлях до "великої води" може виявитися досить довгим і проблематичним, повідомляє ТСН.

В Україні під час найспекотніших місяців найбільшою популярністю користуються три морських курорти: Одеса, Бердянськ і Коблеве.

Журналісти вирішили перевірити, як дістатися на курорт на автомобілі.

Ось таким був їхній маршрут:

Кадр з відео ТСН

Як виявилося, дорога з Запоріжжя до Бердянську тільки місцями хороша. На ділянці від Токмака до Бердянська ведуться ремонтні роботи, що ускладнює рух там, де вона закінчується. Як кажуть водії, ями великі, але роблять. Повністю закінчити ремонт всієї дороги до Бердянська обіцяють восени. Бажаючим скоротити шлях, краще їхати через Мелітополь.

В самому жалюгідному стані знаходиться дорога до Коблеве Миколаївської області. Середня швидкість їзди з Кропивницького до Коблеве без загрози для життя і авто становить 30 км/г. Її називають найгіршою в Україні.

260 км шляху до моря можна подолати не менше, ніж за 8 годин. Найважча ділянка дороги – N14 (Кропивницький – Миколаїв), там повністю змінюють 30 км дорожнього покриття. Для транспорту відкрита лише одна смуга. За межами Миколаївської області асфальт практично відсутній.

Відео: експеримент ТСН

Мабуть, найбільш комфортний шлях до узбережжя - траса Київ – Одеса. Проблему автолюбителям тут можуть скласти тільки пробки.

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