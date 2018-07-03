Задержка рейсов: из Львова двое суток не могут вылететь около сотни людей

Пассажирам приходится второй день ждать своего рейса

Во Львове вторые сутки задерживают рейс до Неаполя. Об этом сообщает ТСН.

Рейс переносили несколько раз. Теперь из-за задержек около сотни людей не могут вылететь из Львова в Неаполь.

В Венецию из Львова вылетает самолет Ernest Airlines, на борту которого 20 пассажиров. Они на полтора суток застряли в городе, потому что накануне авиакомпания отменила рейс, ничего не объясняя. Среди пассажиров были работники и туристы, которые ехали в Италию на отдых, а также итальянцы, гостившие у украинских родственников.

Желающий на время ожидания поселили в отель. Другие же пассажиры штурмовали кабинку авиакомпании с требованием перерегистрировать их на другие рейсы, кому не удавалось – брали билеты на другого авиаперевозчика.

"Мы купили за свой счет новые билеты, летим в Рим, а из Рима мы будем добираться своим ходом – автобусом. Мы купили на МАУ – нашу, украинскую компанию", - объясняют люди.

Видео: Во Львове задерживают рейсы (tsn.ua)

Пассажиры возмущаются, что заплатили за два билета больше 15 тыс. гривен, но на телефонные звонки не отвечают ни украинская, ни итальянские горячие линии авиакомпании.

"Мы уже подали все документы по интернету на возврат денег за билеты и за моральный ущерб", - говорят недовольные клиенты Ernest Airlines.

Некоторым пассажирам пришли электронные письма от авиакомпании, где говорится о какой-то забастовке, однако больше ничего не сообщается. Во львовском аэропорту также не располагают информацией.

"У нас нет информации, авиакомпания не сообщила. Они просто дают информацию по факту: рейса не будет, переносится, отменяется, нам не сообщают причину, почему и так далее", - пояснил представитель Львовского аэропорта им. Даниила Галицкого Юрий Бисик.

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