Затримка рейсів: зі Львова дві доби не можуть вилетіти близько сотні людей

Пасажирам доводиться другий день чекати свого рейсу

У Львові другу добу затримують рейс до Неаполя. Про це повідомляє ТСН.

Рейс переносили кілька разів. Тепер з-за затримок близько сотні людей не можуть вилетіти зі Львова в Неаполь.

У Венеції зі Львова вилітає літак Ernest Airlines, на борту якого 20 пасажирів. Вони на півтори доби застрягли в місті, тому що напередодні авіакомпанія скасувала рейс, нічого не пояснюючи. Серед пасажирів були працівники і туристи, які їхали в Італію на відпочинок, а також італійці, які гостювали в українських родичів.

Бажаючий на час очікування поселили в готель. Інші ж пасажири штурмували кабінку авіакомпанії з вимогою перереєструвати їх на інші рейси, кому не вдавалося – брали квитки на іншого авіаперевізника.

"Ми купили за свій рахунок нові квитки, летимо в Рим, а з Риму ми будемо добиратися своїм ходом – автобусом. Ми купили на МАУ – нашу, українську компанію", - пояснюють люди.

Відео: У Львові затримують рейси (tsn.ua)

Пасажири обурюються, що заплатили за два квитка більше 15 тис. гривень, але на телефонні дзвінки не відповідають ні українська, ні італійські гарячі лінії авіакомпанії.

"Ми вже подали всі документи по інтернету на повернення грошей за квитки і за моральну шкоду", - кажуть незадоволені клієнти Ernest Airlines.

Деяким пасажирам прийшли електронні листи від авіакомпанії, де йдеться про якийсь страйку, проте більше нічого не повідомляється. У львівському аеропорту також не володіють інформацією.

"У нас немає інформації, авіакомпанія не повідомила. Вони просто дають інформацію по факту: рейсу не буде, переноситься, скасовується, нам не повідомляють причину, чому і так далі", - пояснив представник Львівського аеропорту ім. Данила Галицького Юрій Бисик.

До речі, стала відома причина затримок рейсів в Києві.

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