Зальет и засыплет градом: синоптики прогнозируют разрушительную грозу

Погода в Украине 5 мая – синоптики прогнозируют грозу с градом (коллаж РБК-Украина)

Синоптики прогнозируют грозу с градом на Западе Украины

Погода в Украине 5 мая может иметь негативные последствия для окружающей среды и здоровья. Синоптики прогнозируют грозу с градом. Ранее STYLER показывал последствия грозы 3 мая. По данным Укргидрометцентра, погодные условия представляют первый уровень опасности.

Синоптики заявили, что гроза, шквалы и град ожидаются преимущественно в западных регионах – в Ровненской, Тернопольской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой и Винницкой областях. Такие же погодные условия могут быть и в Полтавской области. В других регионах ожидается солнечная погода с переменной облачностью.

Погода в Украине 5 мая – синоптики прогнозируют грозу с градом (фото: pixabay.com)

Вместе с непогодой на западе нашей страны придут холода: средняя дневная температура ожидается на уровне от +14 до +21 градуса. В центральных и южных регионах показатели немного выше - +21… +23 градуса. На востоке будет теплее всего – до +21… +25 градусов. Ночью температура опустится в среднем до показателей +9… +11 градусов тепла.

Погода в Украине 5 мая – синоптики прогнозируют грозу с градом (скриншот: meteo.gov.ua)

Ветер будет южный, но со шквалами до 7-12 метров в секунду в областях, где гроза не ожидается.

Народный прогноз погоды: в прежние времена заметили, что если 5 мая ночью случаются заморозки, то еще 40 дней по утрам будет достаточно холодно. С этого дня начинали высаживать картошку.

Напомним, что ранее Наталья Диденко дала прогноз на Проводное воскресенье.

Добавим, что в марте сильнейший ураган в Украине наделал много беды в разных городах и стал причиной человеческих жертв.