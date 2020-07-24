Зажарит и зальет: Украину скоро ждет резкая смена погоды

Погода в Украине скоро сильно поменяется с приходом жаркой засушливой погоды, а высокие "градусы" до +30-ти доберутся даже до западных областей. Но до этого времени по стране будет гулять атмосферный грозовой фронт временами с сильными дождями. Впрочем, от него страдать в основном будет опять-таки Запад.

Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, очень жаркая и сухая погода накроет всю страну в средине следующей недели, предварительно - в среду, 29 июля. Впрочем, для Центра, Востока, а особенно Юга высокую температуру синоптики прогнозируют в течение ближайших пяти дней.

Что касается субботы, 25 июля, дожди и грозы вероятны на Западе и Севере, а Закарпатская область пострадает от сильного ливня. На Западе в этот день будет умеренно тепло +22+27, на Севере, в Центре и на Востоке +24+29, а на Юге +29+33.

В Киеве суббота будет почти жаркой - от +26 до +28, а дождь и гроза более вероятны к вечеру.

В воскресенье, 26 июля, осадки захватят Запад и Север (до Сумской области), в Киеве в этот день увеличится вероятность локальных гроз с дождями. Температура воздуха повысится по всей стране на 2-3 градуса, достигнув +35 на Юге.

Погода в Украине на выходных 25 и 26 июля (фото: meteo.gov.ua/)

Аналогичной будет синоптическая ситуация и в понедельник, 27 июля. Дожди на Севере и Западе, температура +24+27 в западных областях, +27+31 - в северных, +30+33 - восточных и центральных и +30+35 - в южных.

28 июля грозовые дожди ожидаются лишь на Севере, а температура снизится, но очень незначительно.

А вот в среду, 29 июля, по всей стране ожидается солнечная, сухая и жаркая погода. На Западе и Севере +27+30, в Центре, на Востоке и Юге +30+34 градуса.

Погода в Украине с 27 по 29 июля (фото: meteo.gov.ua/)

Ранее синоптик Наталка Диденко также предупредила, что в Украине повысится температура, а на Западе возможны сильные ливни.

Отметим, что метеорологи считают, что украинцам пора привыкать к климатическим изменениям. Ведь уже сейчас такие явления, как смерчи, длительная засуха и мощные ураганы становятся обыденными.