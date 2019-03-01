Врачи крутили пальцем у виска: украинка ростом один метр дважды стала мамой

Инвалидность не стала помехой для счастья женщины

42-летняя Лилия Турчин, рост которой составляет один метр 6 сантиметров, рассказала, как ей удалось родить двух детей. При том, что первый ее муж заставил сделать аборт. Теперь четырехлетняя дочка уже выше ее. Об этом сообщают "Факты".

Лилия родилась с врожденным искривлением позвоночника. При чем искривление было в очень тяжелой форме. Позвоночник был просто перекручен. У Лилии есть два старших брата, но они родились здоровыми.

Мама Лилии послушала совета врача и отказалась от операции дочери, поскольку была большая вероятность того, что девочка станет инвалидом и не сможет ходить.

Поэтому мать взяла все в свои руки, и каждый день делала массаж девочке и купала ее в ванной. Таким образом, Лилия смогла вести полноценную жизнь.

Ее первый муж не хотел иметь детей, поэтому "маленькой" женщине пришлось сделать аборт. Но зато во втором браке у женщины уже родилось двое детей – девочка и мальчик.

Женщина рассказала, что когда в Полтаве она стала на учет, то врач была очень удивлена и заявила ей, что она не должна рожать ребенка, потому что ребенок будет стыдиться ее, когда подрастет.

После этого Ирина поставила доктора на место и поехала в Киев, куда ей дали направление в Институт педиатрии, акушерства и гинекологии. Там врачи отнесли с пониманием к Лилии и сказали, что сделают все возможное, чтобы она родила.

Женщина родила дочку ростом 43 сантиметра, которая весила один килограмм 740 граммов. При этом ей делали кесарево сечение. Во время рождения мальчика ей также сделали кесарево.

Стоит отметить, что рост малыша также, как и у сестрички, был 43 сантиметра, но весил он больше - два килограмма 430 граммов. У мальчика оказался порок сердца, но его прооперировали и теперь он здоров.

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