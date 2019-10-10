Зеленский побил рекорд всех президентов: что известно

Зеленский установил новый мировой рекорд на пресс-марафоне (фото: РБК-Украина)

Мировой рекорд Зеленского зафиксировал представитель книги рекордов Гиннеса

Первый пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского продолжается уже более 8 часов. Представитель книги рекордов Гиннеса заявил, что глава государства провел самую продолжительную пресс-конференцию в мире. За это он вручил Зеленскому соответствующую грамоту. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Представитель реестра рекордов отметил, что Зеленский побил рекорд кого-то из мировых лидеров на 45 минут. При этом обладателя предыдущего рекорда он не назвал. Стоит отметить, что пресс-марафон с президентом еще не закончился.

Зеленский установил новый мировой рекорд на пресс-марафоне (фото: focus.ua)

Сегодня Зеленскому довелось пообщаться с разгневанными женщинами. К президенту попыталась прорваться вдова одного АТОшника. Она была очень возмущена тем, что охрана не пустила ее к Зеленскому. Сам президент с женщиной на разговор не вышел.

Зеленский установил новый мировой рекорд на пресс-марафоне (фото: РБК-Украина)

Вторая недовольная женщина была пенсионеркой из Днепра. Она очень хотела пожаловаться Владимиру Зеленскому на мэра города Бориса Филатова, но охрана президента тоже не пустила ее. Правда в этот раз президент поговорил с ней, стоя на балконе.

Зеленский установил новый мировой рекорд на пресс-марафоне (фото: РБК-Украина)

Сегодня также был еще один забавный случай. Мужчина с крестом залез на стол и пытался сорвать пресс-марафон Зеленского. Он потребовал от главы государства прекратить программу, которая, по его мнению, направлена на поддержку гомосексуализма, легализации проституции и абортов.