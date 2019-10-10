Зеленський побив рекорд всіх президентів: що відомо

Зеленський встановив новий світовий рекорд на прес-марафоні (фото: РБК-Україна)

Світовий рекорд Зеленського зафіксував представник книги рекордів Гіннеса

Перший прес-марафон президента України Володимира Зеленського триває вже більше 8 годин. Представник книги рекордів Гіннеса заявив, що глава держави провів найтривалішу прес-конференцію в світі. За це він вручив Зеленському відповідну грамоту. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Представник реєстру рекордів зазначив, що Зеленський побив рекорд когось із світових лідерів на 45 хвилин. При цьому володаря попереднього рекорду він не назвав. Варто зазначити, що прес-марафон з президентом ще не закінчився.

Зеленський встановив новий світовий рекорд на прес-марафоні (фото: focus.ua)

Сьогодні Зеленському довелося поспілкуватися з розгніваними жінками. До президента спробувала прорватися вдова одного АТОшника. Вона була дуже обурена тим, що охорона не пустила її до Зеленського. Сам президент з жінкою на розмову не вийшов.

Зеленський встановив новий світовий рекорд на прес-марафоні (фото: РБК-Україна)

Друга незадоволена жінка була пенсіонеркою з Дніпра. Вона дуже хотіла поскаржитися Володимиру Зеленському на мера міста Бориса Філатова, але охорона президента теж не пустила її. Правда в цей раз президент поговорив з нею, стоячи на балконі.

Зеленський встановив новий світовий рекорд на прес-марафоні (фото: РБК-Україна)

Сьогодні також був ще один кумедний випадок. Чоловік з хрестом заліз на стіл і намагався зірвати прес-марафон Зеленського. Він зажадав від глави держави припинити програму, яка, на його думку, спрямована на підтримку гомосексуалізму, легалізації проституції і абортів.