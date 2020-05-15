Зеленский снял санкции с родственницы известного диктатора

Президент Украины Владимир Зеленский снял санкции с семи человек. Он подписал указ, которым вводится в действие решение СНБО по продлению и внесению изменений в санкциях. В дополнении указано, что санкции сняли с 9 человек, которые были наблюдателями или членами избирательных комиссий на выборах в фейковых республиках на Донбассе. Также в списке оказалось 12 компаний.

Всего в санкционном списке 848 человек. Большинство из них – граждане Украины, жители Донецкой и Луганской областей. Также есть жители Российской Федерации и иностранцы. Под номером 77 в этом списке значилась Алессандра Муссолини, внучка великого диктатора Бенито Муссолини. Она гражданка Италии, 1962 года рождения, основательница партии "Социальная инициатива". На выборах в "Л/ДНР" была наблюдательницей.

Ее был запрещен въезд в Украину и выдача визы, а кроме того, все ее активы были заблокированы и временно ограничены, для того, чтобы не допустить вывод капиталов из Украины.

Алессандра Муссолини - известный итальянский политик, консерватор, член Европейского и итальянского парламента. Основательница неофашистской партии "Социальная инициатива". Неоднократно попадала в поле зрения СМИ из-за своих эксцентричных и ксенофобских заявлений.

Также санкции были сняты с еще шести человек:

Свешникова Валентина Федоровна – секретарь "участковой избирательной комиссии № 13" в Алчевске

Лобода Татьяна Ивановна – председатель "территориальной избирательной комиссии № 141"

Бороздина Галина Александровна – председатель "территориальной избирательной комиссии № 212"

Гурьева Елена Анатольевна – председатель "территориальной избирательной комиссии № 247"

Чеботарева Наталья Николаевна – председатель "участковой избирательной комиссии № 71" в Донецке

Федоричев Алексей Михайлович гражданин РФ, родившийся в Красногорске.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине вспыхнул громкий скандал из-за младенцев для иностранцев.