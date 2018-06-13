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Журналист РБК-Украина Дмитрий Уляницкий получил престижную награду

STYLERLIFE        13.06.2018 - 10:55
Фото: Дмитрий Уляницкий (facebook.com/railpromgruz)
Фото: Дмитрий Уляницкий (facebook.com/railpromgruz)

Награждение состоялось 12 июня

Журналист РБК-Украина Дмитрий Уляницкий получил престижную награду PRESSZVANIE в категории "Бизнес", рубрика "Транспорт". Также он был награжден в рубрике "Здравоохранение". 

Дмитрий - корреспондент отдела экономика - специализируется на темах инфраструктуры, здравоохранения, транспорта.

Фото: Дмитрий Уляницкий (facebook.com/shcherbinas)

Во вторник, 12 июня состоялась церемония награждения премиями PRESSZVANIE.

Всего в премии четыре категории: "Бизнес", "Культура", "Социум" и "Специальные номинации". В каждой категории есть несколько рубрик.

В этом году победителями в категории "Бизнес" стали:

1. Агропромышленный комплекс

Мария Бровинская – ЛИГАБизнесИнформ

2. Экономическая политика: финансы, инвестиции

Вячеслав Садовничий – FinClub

3. Потребительские рынки

Мария Бровинская – ЛИГАБизнесИнформ

4. Промышленное производство

Наталья Шевченко – Бизнес

5. Телекоммуникации и IT

Виталий Шкиль  – MC Today

6. Транспорт

Дмитрий Уляницкий  – РБК Украина

7. Энергетика

Вика Ильченко  – Delo.UA

Победителями в категории "Социум" стали:

1. Качество жизни: общество, социальные инициативы, окружающая среда Mariana Pietsukh – "Украинская правда"/"Экономическая правда"

2. Здравоохранение

Стрижова Ольга – "Радио Свобода"

3. Спорт

Тетяна Якубович – "Радио Свобода"

4. Гендер

Лена Курячая – "Украинская правда"/"Экономическая правда"

5. Lifestyle: питание, туризм, мода 

Александра Некращук – ЛИГАБизнесИнформ

Победителями в категории "Культура" стали:

1. Театр

Савченко Оксана – "Фокус"

2. Музыка

Батурин Алексей – "Фокус"

3. Кино

Стех Павло – DTF MAGAZINE

4. Визуальное искусство

Стех Павел – DTF MAGAZINE

В специальной номинации премию получили Севгиль Мусаева, как лучший редактор ("Украинская правда"/"Экономическая правда") и Яриш Остап (Hromadske.ua) – открытие года.

PRESSZVANIE – это специальная украинская премия, которая вручается журналистам и редакторам деловых, общественно-политических и LifeStyle изданий за их лидерство и профессионализм.

Конкурсы проводятся ежегодно, с 2005 года.

Кстати, "Донбасс" Сергея Лозницы попал в конкурсную программу Мюнхенского кинофестиваля.

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Теги: премия, PRESSZVANIE, Журналист
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