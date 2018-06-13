Награждение состоялось 12 июня
Журналист РБК-Украина Дмитрий Уляницкий получил престижную награду PRESSZVANIE в категории "Бизнес", рубрика "Транспорт". Также он был награжден в рубрике "Здравоохранение".
Дмитрий - корреспондент отдела экономика - специализируется на темах инфраструктуры, здравоохранения, транспорта.
Фото: Дмитрий Уляницкий (facebook.com/shcherbinas)
Во вторник, 12 июня состоялась церемония награждения премиями PRESSZVANIE.
Всего в премии четыре категории: "Бизнес", "Культура", "Социум" и "Специальные номинации". В каждой категории есть несколько рубрик.
В этом году победителями в категории "Бизнес" стали:
1. Агропромышленный комплекс
Мария Бровинская – ЛИГАБизнесИнформ
2. Экономическая политика: финансы, инвестиции
Вячеслав Садовничий – FinClub
3. Потребительские рынки
Мария Бровинская – ЛИГАБизнесИнформ
4. Промышленное производство
Наталья Шевченко – Бизнес
5. Телекоммуникации и IT
Виталий Шкиль – MC Today
6. Транспорт
Дмитрий Уляницкий – РБК Украина
7. Энергетика
Вика Ильченко – Delo.UA
Победителями в категории "Социум" стали:
1. Качество жизни: общество, социальные инициативы, окружающая среда Mariana Pietsukh – "Украинская правда"/"Экономическая правда"
2. Здравоохранение
Стрижова Ольга – "Радио Свобода"
3. Спорт
Тетяна Якубович – "Радио Свобода"
4. Гендер
Лена Курячая – "Украинская правда"/"Экономическая правда"
5. Lifestyle: питание, туризм, мода
Александра Некращук – ЛИГАБизнесИнформ
Победителями в категории "Культура" стали:
1. Театр
Савченко Оксана – "Фокус"
2. Музыка
Батурин Алексей – "Фокус"
3. Кино
Стех Павло – DTF MAGAZINE
4. Визуальное искусство
Стех Павел – DTF MAGAZINE
В специальной номинации премию получили Севгиль Мусаева, как лучший редактор ("Украинская правда"/"Экономическая правда") и Яриш Остап (Hromadske.ua) – открытие года.
PRESSZVANIE – это специальная украинская премия, которая вручается журналистам и редакторам деловых, общественно-политических и LifeStyle изданий за их лидерство и профессионализм.
Конкурсы проводятся ежегодно, с 2005 года.
Кстати, "Донбасс" Сергея Лозницы попал в конкурсную программу Мюнхенского кинофестиваля.
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