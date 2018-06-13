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Журналіст РБК-Україна Дмитро Уляницький отримав престижну нагороду

STYLERLIFE        13.06.2018 - 10:55
Фото: Дмитро Уляницький (facebook.com/railpromgruz)
Фото: Дмитро Уляницький (facebook.com/railpromgruz)

Нагородження відбулося 12 червня

Журналіст РБК-Україна Дмитро Уляницький отримав престижну нагороду PRESSZVANIE в категорії "Бізнес", рубрика "Транспорт". Також він був нагороджений в рубриці "Охорона здоров'я".

Дмитро - кореспондент відділу економіка - спеціалізується на темах інфраструктури, охорони здоров'я, транспорту.

Фото: Дмитро Уляницький (facebook.com/shcherbinas)

У вівторок, 12 червня відбулася церемонія нагородження преміями PRESSZVANIE.

Всього в премії чотири категорії: "Бізнес", "Культура", "Соціум" і "Спеціальні номінації". У кожній категорії є кілька рубрик.

У цьому році переможцями у категорії "Бізнес" стали:

1. Агропромисловий комплекс

Марія Бровинська – Лігабізнесінформ

2. Економічна політика: фінанси, інвестиції

В'ячеслав Садовничий – FinClub

3. Споживчі ринки

Марія Бровинська – Лігабізнесінформ

4. Промислове виробництво

Наталія Шевченко – Бізнес

5. Телекомунікації та ІТ

Віталій Шкіль – MC Today

6. Транспорт

Дмитро Уляницький – РБК Україна

7. Енергетика

Віка Ільченко – Delo.UA

Переможцями в категорії "Соціум" стали:

1. Якість життя: суспільство, соціальні ініціативи, навколишнє середовище Mariana Pietsukh – "Українська правда"/"Економічна правда"

2. Охорона здоров'я

Ольга Стрижова – "Радіо Свобода"

3. Спорт

Тетяна Якубович – "Радіо Свобода"

4. Гендер

Олена Куряча – "Українська правда"/"Економічна правда"

5. Lifestyle: харчування, туризм, мода

Олександра Некращук – Лігабізнесінформ

Переможцями в категорії "Культура" стали:

1. Театр

Савченко Оксана – "Фокус"

2. Музика

Батурин Олексій – "Фокус"

3. Кіно

Стех Павло – DTF MAGAZINE

4. Візуальне мистецтво

Стех Павло – DTF MAGAZINE

У спеціальній номінації премію отримали Севгиль Мусаєва, як кращий редактор ("Українська правда"/"Економічна правда") та Остап Яріш (Hromadske.ua відкриття року.

PRESSZVANIE – це спеціальна українська премія, яка вручається журналістам і редакторам ділових, суспільно-політичних і LifeStyle видань за їх лідерство і професіоналізм.

Конкурси проводяться щорічно з 2005 року.

До речі, "Донбасс" Сергія Лозниці потрапив у конкурсну програму Мюнхенського кінофестивалю.

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Теги: премия, PRESSZVANIE, Журналіст
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