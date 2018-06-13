Нагородження відбулося 12 червня
Журналіст РБК-Україна Дмитро Уляницький отримав престижну нагороду PRESSZVANIE в категорії "Бізнес", рубрика "Транспорт". Також він був нагороджений в рубриці "Охорона здоров'я".
Дмитро - кореспондент відділу економіка - спеціалізується на темах інфраструктури, охорони здоров'я, транспорту.
Фото: Дмитро Уляницький (facebook.com/shcherbinas)
У вівторок, 12 червня відбулася церемонія нагородження преміями PRESSZVANIE.
Всього в премії чотири категорії: "Бізнес", "Культура", "Соціум" і "Спеціальні номінації". У кожній категорії є кілька рубрик.
У цьому році переможцями у категорії "Бізнес" стали:
1. Агропромисловий комплекс
Марія Бровинська – Лігабізнесінформ
2. Економічна політика: фінанси, інвестиції
В'ячеслав Садовничий – FinClub
3. Споживчі ринки
Марія Бровинська – Лігабізнесінформ
4. Промислове виробництво
Наталія Шевченко – Бізнес
5. Телекомунікації та ІТ
Віталій Шкіль – MC Today
6. Транспорт
Дмитро Уляницький – РБК Україна
7. Енергетика
Віка Ільченко – Delo.UA
Переможцями в категорії "Соціум" стали:
1. Якість життя: суспільство, соціальні ініціативи, навколишнє середовище Mariana Pietsukh – "Українська правда"/"Економічна правда"
2. Охорона здоров'я
Ольга Стрижова – "Радіо Свобода"
3. Спорт
Тетяна Якубович – "Радіо Свобода"
4. Гендер
Олена Куряча – "Українська правда"/"Економічна правда"
5. Lifestyle: харчування, туризм, мода
Олександра Некращук – Лігабізнесінформ
Переможцями в категорії "Культура" стали:
1. Театр
Савченко Оксана – "Фокус"
2. Музика
Батурин Олексій – "Фокус"
3. Кіно
Стех Павло – DTF MAGAZINE
4. Візуальне мистецтво
Стех Павло – DTF MAGAZINE
У спеціальній номінації премію отримали Севгиль Мусаєва, як кращий редактор ("Українська правда"/"Економічна правда") та Остап Яріш (Hromadske.ua відкриття року.
PRESSZVANIE – це спеціальна українська премія, яка вручається журналістам і редакторам ділових, суспільно-політичних і LifeStyle видань за їх лідерство і професіоналізм.
Конкурси проводяться щорічно з 2005 року.
До речі, "Донбасс" Сергія Лозниці потрапив у конкурсну програму Мюнхенського кінофестивалю.
День журналіста. Вільна преса в Україні (video.rbc.ua)