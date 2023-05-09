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Зрада доведена? Фото чоловіка співачки YATSUTА та топ-блогерки Тетяни Коряк злили в мережу

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Вівторок 09 травня 2023 16:02
Зрада доведена? Фото чоловіка співачки YATSUTА та топ-блогерки Тетяни Коряк злили в мережу Korya4ka у обіймах чоловіка співачки YATSUTA (фото: соцмережі)
Автор: Styler

Популярна блогерка Тетяна Коряк, відома як Korya4ka, завжди підтримує сімейні цінності, говорить про їх важливість та навіть брала участь у багатьох сімейних телепрограмах, одна з яких - "Супермама", де вона посіла перше місце.

В своєму блозі час від часу вона викладає фото та відео чоловіка, якого ніжно називає "Єнот". Декілька років тому Korya4ka та Єнот повінчалися і весь цей час блогерка доводить своїм підписникам, що її родина - це назавжди.

Декілька місяців тому, підписники Корячки почали звинувачувати блогерку у невірності.

В той же час в родині співачки YATSUTA все спокійно. Артистка займається творчістю, родиною та дітьми.

Несподіванкою для всіх стала поява Korya4ka з чоловіком YATSUTА.

Фото свідчать про те, що відносини - таки є, і підписники блогерки не дарма хвилювалися.

Залишилося зрозуміти, наскільки серйозні ці стосунки.

Зрада доведена? Фото чоловіка співачки YATSUTА та топ-блогерки Тетяни Коряк злили в мережуЗрада доведена? Фото чоловіка співачки YATSUTА та топ-блогерки Тетяни Коряк злили в мережуЗрада доведена? Фото чоловіка співачки YATSUTА та топ-блогерки Тетяни Коряк злили в мережу

Блогерку Korya4ka заскочили з чужим чоловіком (фото: соцмережі)

Нагадаємо, що Тетяна Коряк - чемпіонка України з фітнес-бікіні, блогер-нутриціолог, дієтолог та тренер-універсал. У 2021 році отримання звання "Блогер року" в номінації Life Style.

YATSUTA - українська співачка, виконавця відомої, трендової пісні "Щекавиця".

До слова, і Korya4ka, і YATSUTA більше восьми років у шлюбах та мають дітей...

Нагадаємо, днями Сергій Жадан і Христина Соловій після чуток про роман вперше показалися на публіці.

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