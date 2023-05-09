ua ru
Вт, 09 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Измена доказана? Фото мужа певицы YATSUTА и топ-блогерши Татьяны Коряк слили в сеть

Новина українською →
Вторник 09 мая 2023 16:02
Измена доказана? Фото мужа певицы YATSUTА и топ-блогерши Татьяны Коряк слили в сеть Korya4ka в объятиях мужа певицы YATSUTA (фото: соцсети)
Автор: Styler

Популярная блогерша Татьяна Коряк, известная как Korya4ka, всегда поддерживает семейные ценности, говорит об их важности и даже участвовала во многих семейных ТВ-шоу, одно из которых - "Супермама", где она заняла первое место.

В своем блоге время от времени она выкладывает фото и видео мужа, которого нежно называет "Енот". Несколько лет назад Korya4ka и Енот обвенчались и все это время блогерша доказывает своим подписчикам, что ее семья - это навсегда.

Несколько месяцев назад, подписчики Корячки начали обвинять блогершу в неверности.

В то же время в семье певицы YATSUTA все спокойно. Артистка занимается творчеством, семьей и детьми.

Неожиданностью для всех стало появление Korya4ka с мужем YATSUTА.

Фото свидетельствуют о том, что отношения - все-таки есть, и подписчики блогерши не зря волновались.

Осталось понять, насколько серьезны эти отношения.

Измена доказана? Фото мужа певицы YATSUTА и топ-блогерши Татьяны Коряк слили в сетьИзмена доказана? Фото мужа певицы YATSUTА и топ-блогерши Татьяны Коряк слили в сетьИзмена доказана? Фото мужа певицы YATSUTА и топ-блогерши Татьяны Коряк слили в сеть

Блогершу Korya4ka заскочили с чужим мужем (фото: соцсети)

Напомним, что Татьяна Коряк - чемпионка Украины по фитнес-бикини, блоггер-нутрициолог, диетолог и тренер-универсал. В 2021 году получение звания "Блогер года" в номинации Life Style.

YATSUTA - украинская певица, исполнителя известной, трендовой песни "Щекавиця".

К слову, и Korya4ka, и YATSUTA более восьми лет в браках и воспитывают детей...

Напомним, на днях Сергей Жадан и Христина Соловий после слухов о романе впервые показались на публике.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса