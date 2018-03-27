Беременная звезда поделилась своими секретами

Известная украинская певица, победительница Евровидения 2016 Джамала рассказала, как держит себя в форме во время беременности. Секретами своего рациона будущая мама поделилась в интервью журналу ELLE.

"Я не нанимала армию консультантов и диетологов, можно сказать, разработала систему питания самостоятельно. Я для себя решила, что до трех часов можно есть все, что хочешь, а вот ближе к вечеру уже нужно подумать, что можно, а что нет", - призналась Джамала.

"Если я съела пирожное или что-то сладкое (ну, хочется иногда), то потом в течение двух дней, например, этого не ем. Я сама разрабатываю себе какие-то системы. В основном ем салаты, каши, говядину и курицу", - добавила певица.

Она отметила, что ест простую и полезную пищу.

"Столько комплиментов в свой адрес я никогда в жизни не слышала. Получается, что +13 кг мне идет! (Смеется.) Мне бы хотелось иметь много детей, пусть даже это звучит странно, когда ты еще и первенца не родила", - добавила певица.

Напомним, Сусана Джамаладинова (настоящее имя певицы) и ее муж Бекир Сулейманов совсем скоро станут родителями.

Ранее беременная Джамала рассказала, где собирается рожать.

Кстати, STYLER сделал подборку интересных фактов о Джамале (видео: Styler.rbc.ua)