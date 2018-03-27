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Поддерживающий аннексию Крыма актер удивился попаданию в "Миротворец"

STYLERЗвёзды        27.03.2018 - 15:14
Фото: Леонид Ярмольник (youtube.com/Первый канал)
Фото: Леонид Ярмольник (youtube.com/Первый канал)

По словам артиста, с этим бороться он не будет

Российский актер театра и кино Леонид Ярмольник, который поддерживает аннексию Крыма, очень удивился своему попаданию в "черный список" украинского проекта "Миротворец". Об этом сообщает Russia Today.

"Этому событию уже тысяча лет. Я у них включен. Почему включен, не знаю", — заявил Леонид Ярмольник.

Фото: Леонид Ярмольник (twitter.com-YarmolnikCom)

По его словам, он не намерен с этим бороться. Как отметил Ярмольник, это "глупость", и комментировать он это не планирует.

19 и 20 апреля у актера запланированы гастроли в оккупированном Россией Крыму.

Как ранее писал Styler, российский актер театра и кино, продюсер и телеведущий Леонид Ярмольник попал в базу преступников украинского "Миротворца". Об этом сообщается на сайте организации.

Как сообщается на сайте, Ярмольник внесен в базу данных за "открытое оправдание российской агрессии по отношению к Украине" и "антиукраинскую пропаганду".
 

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Теги: Миротворец, актер
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