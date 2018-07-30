"Сейчас надо сделать паузу": Андрей Данилко рассказал, что планирует делать после ухода со сцены

Верка Сердючка (фото: instagram.com/v_serduchka)

Артист также поделился некоторыми деталями из личной жизни

Известный украинский артист Андрей Данилко, который известен многим по сценическому герою Верке Сердючке, поделился, что планирует делать после своего ухода со сцены, о котором он недавно объявил, а также некоторыми другими деталями своей жизни. Об этом он сообщил изданию Starhit.

"Мы давно решили, что с Веркой надо расставаться. Вскоре организуем заключительный тур, ведь проводницу, впоследствии ставшую суперзвездой, любили и в Европе, и в Америке. Думаю, что на этом попрощаюсь с гастрольной жизнью. Однако выступать на корпоративах все же буду. Но сейчас надо сделать паузу. Понял это во время недавнего отдыха с близким мне человеком – Инной Белоконь, которая играет маму Сердючки", - поделился Данилко.

Он рассказал, что недавно вместе с ней отдыхал в Греции и это помогло ему почувствовать давно забытые эмоции: "Мы часто вместе путешествуем, на этот раз были в Греции. Там начал превращаться в ребенка, которым когда-то был в пионерском лагере. Надевал тапки, футболку и просто гулял, плавал в море. Кепка и очки не пригодились, никто не узнавал".

Также артист добавил, что за время своего пребывания на сцене успел заработать достаточно, чтобы обеспечить квартирами свою семью. "Подарил квартиры маме с папой и детям сестры. Мне никогда не были нужны дома за границей и яхты. Всегда тратил с умом. Например, племяннику Ване взялся помогать не сразу. Видел, что трутень. Однако спустя время он устроился на работу, нашел девушку. Только после этого купил ему квадратные метры", - рассказал он.

Напомним, Верка Сердючка покорила сеть новым неординарным роликом, на котором можно заметить Руслану Лыжычко.

Рекомендуем к просмотру:

Видео: Что вы не знали о Маше Ефросининой?