Бабушкин секрет к чаю: как приготовить хрустящие вергуны на кефире без дрожжей

Ингредиенты для домашних "хрустиков"

Для приготовления понадобятся:

теплый кефир - 200 мл;

яйцо - 1 шт.;

сахар - 3 ст. л.;

соль - щепотка;

пищевая сода - 0,5 ч. л.;

мука - примерно 400 г;

масло для жарки - около 250 мл.

Время приготовления: около 30-40 минут.

Мой совет: кефир лучше заранее достать из холодильника. В теплом или комнатной температуре продукте сода активируется более равномерно, а тесто получается более однородным. Как вариант - просто поставьте его примерно на минутку в микроволновку - и он приобретет нужную температуру.

Как приготовить вергуны на кефире

Замешайте основание для теста

В глубокую миску налейте кефир, добавьте яйцо, сахар и щепотку соли. Перемешайте венчиком или обычной вилкой, чтобы ингредиенты соединились.

Теплый кефир влейте в удобную емкость для замешивания теста (фото: Наталия Крыжановская)

После этого всыпьте пищевую соду и перемешайте еще раз. Оставьте смесь на несколько минут. Кефир имеет кислую среду, которая помогает соде вступить в реакцию. Именно благодаря этому тесто становится более рыхлым, а готовые вергуны не получаются слишком плотными.

Сода поможет вергунам "вырасти" во время жарки (фото: Наталья Крыжановская)

Добавьте муку и замесите тесто

Постепенно всыпайте просеянную муку, перемешивая сначала ложкой, а затем замешивая руками.

Не следует сразу добавлять все 400 г. Мука может отличаться по свойствам, поэтому ее количество иногда приходится немного корректировать.

Муку рекомендую просеивать перед замешиванием теста (фото: Наталия Крыжановская)

Готовое тесто должно быть мягким, эластичным и не слишком липким. В то же время не нужно забивать его мукой: чрезмерно плотное тесто сделает вергуны жесткими.

Личный совет: если тесто чуть-чуть липнет к рукам, лучше слегка присыпать мукой рабочую поверхность, чем сразу добавлять много муки в миску.

Готовое тесто должно быть "пушистым" и эластичным (фото: Наталия Крыжановская)

Дайте тесту немного отдохнуть

Накройте тесто полотенцем или пищевой пленкой и оставьте примерно на 10-15 минут.

Этот короткий отдых поможет ему стать более податливым. После этого тесто будет легче раскатывать, а вергуны проще формовать.

После отдыха тесто станет более "послушным" (фото: Наталия Крыжановская)

Сформируйте вергуны

Рабочую поверхность слегка присыпьте мукой. Раскатайте тесто в пласт толщиной примерно 5 мм.

На этапе раскачки тесто в руки уже не липнет (фото: Наталия Крыжановская)

Нарежьте его полосками или ромбиками. В центре каждого ромбика сделайте небольшой надрез и проденьте через него один край теста. Так образуется характерная форма вергунцев.

По желанию можно сделать и более простые фигурки - полоски или небольшие прямоугольники. На вкусе это не отразится.

Это стандартная форма "хрустиков", но вы можете выбрать любую - на вкус она не влияет (фото: Наталия Крыжановская)

На что обратить внимание: не раскатывайте тесто слишком тонко. Если пласт будет почти прозрачным, вергуны могут получиться сухими и слишком хрустящими. Более толстый пласт, наоборот, потребует больше времени для приготовления внутри.

Обжарьте вергуны до золотистой корочки

В глубокую сковороду или небольшую кастрюлю налейте растительное масло. Ее должно быть достаточно, чтобы вергунцы могли свободно обжариваться, а не просто подрумяниваться с одной стороны.

Хорошо разогрейте масло, но не допускайте его перегрева. Оптимальная температура для жарки - примерно 170-180 градусов.

Не допускайте чрезмерного перегрева масла, ведь вергуны просто сгорят (фото: Наталия Крыжановская)

Если кухонного термометра нет, можно опустить в растительное масло маленький кусочек теста. Если вокруг него появляются пузырьки и постепенно подрумянивается, температура подходит.

Выкладывайте вергунчики небольшими порциями. Обжаривайте с обеих сторон до красивого золотистого цвета, периодически переворачивая.

Не кладите сразу много теста: это снижает температуру масла, из-за чего "хрустики" могут впитывать больше жира.

Уберите лишнее масло и подавайте

Готовые вергуны выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы убрать избыток масла.

Бумажное полотенце заберет лишнее масло (фото: Наталия Крыжановская)

Дайте им немного остыть, после чего по желанию посыпьте сахарной пудрой.

Лучше всего домашняя выпечка вкусна теплой или комнатной температуре - с чаем, кофе, молоком или любимым вареньем.

Еще горячие "хрустики" присыпьте сахарной пудрой (фото: Наталия Крыжановская)

Как сделать вергуны мягкими и не слишком жирными

Чтобы домашняя выпечка удалась с первого раза, рекомендую учесть несколько простых моментов:

Не переборщите с мукой. Мягкое тесто дает более нежные вергуны. Если сделать его слишком плотным, выпечка может получиться сухой.

Мягкое тесто дает более нежные вергуны. Если сделать его слишком плотным, выпечка может получиться сухой. Не пропускайте отдых теста. Даже 10-15 минут помогут легче раскатать и сформировать красивые фигурки.

Даже 10-15 минут помогут легче раскатать и сформировать красивые фигурки. Следите за температурой растительного масла. В недостаточно горячем масле "хрустики" будут впитывать больше жира, а в перегретом быстро потемнеют снаружи, не успев хорошо приготовиться внутри.

В недостаточно горячем масле "хрустики" будут впитывать больше жира, а в перегретом быстро потемнеют снаружи, не успев хорошо приготовиться внутри. Жарьте небольшими порциями. Так температура масла будет стабильной, а выпечка равномерно подрумянится.

Так температура масла будет стабильной, а выпечка равномерно подрумянится. Не оставляйте готовые вергуны в закрытой емкости сразу после жарки. Пара сделает корочку более мягкой. Лучше сначала дать им остыть на тарелке или решетке.

Этот рецепт особенно удобен тем, что тесто не нуждается в дрожжах и длительном ожидании. Всего несколько простых ингредиентов, немного времени - и на столе уже ароматная домашняя выпечка, прекрасно дополняющая семейное чаепитие.

Аллергены: яйца, молочные продукты (кефир), пшеница (глютен).

Готовые пышные вергуны (фото: Наталия Крыжановская)

Приятного аппетита!