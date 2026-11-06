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Вкусно 06 ноября 2026, 14:19

Бабушкин секрет к чаю: как приготовить хрустящие вергуны на кефире без дрожжей

Нежные внутри, румяные снаружи и с тонкой хрустящей корочкой. Этот вкус вкусно питается с чаем и не нуждается в дрожжах
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Домашние вешенки на кефире, которые легко приготовить на сковороде (коллаж: Styler)
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Вергуны (хрустики) - это та домашняя выпечка, которая возвращает в детство. Аромат свежего теста, румяные кусочки на кухонном столе и чашка теплого чая - простой, но очень уютный сценарий, который многие помнят из бабушкиной кухни. Для приготовления не требуется дрожжей или сложных ингредиентов. Тесто замешивают на кефире, а сами вергуны обжаривают на сковороде до золотистой корочки.

Редактор Styler Наталия Крыжановская расскажет, как приготовить домашние вергунцы на кефире и на что обратить внимание, чтобы они получились мягкими, нежными и не впитывали лишнее масло.

Ингредиенты для домашних "хрустиков"

Для приготовления понадобятся:

  • теплый кефир - 200 мл;
  • яйцо - 1 шт.;
  • сахар - 3 ст. л.;
  • соль - щепотка;
  • пищевая сода - 0,5 ч. л.;
  • мука - примерно 400 г;
  • масло для жарки - около 250 мл.

Время приготовления: около 30-40 минут.

Мой совет: кефир лучше заранее достать из холодильника. В теплом или комнатной температуре продукте сода активируется более равномерно, а тесто получается более однородным. Как вариант - просто поставьте его примерно на минутку в микроволновку - и он приобретет нужную температуру.

Как приготовить вергуны на кефире

Замешайте основание для теста

В глубокую миску налейте кефир, добавьте яйцо, сахар и щепотку соли. Перемешайте венчиком или обычной вилкой, чтобы ингредиенты соединились.

Теплый кефир влейте в удобную емкость для замешивания теста (фото: Наталия Крыжановская)

После этого всыпьте пищевую соду и перемешайте еще раз. Оставьте смесь на несколько минут. Кефир имеет кислую среду, которая помогает соде вступить в реакцию. Именно благодаря этому тесто становится более рыхлым, а готовые вергуны не получаются слишком плотными.

Сода поможет вергунам "вырасти" во время жарки (фото: Наталья Крыжановская)

Добавьте муку и замесите тесто

Постепенно всыпайте просеянную муку, перемешивая сначала ложкой, а затем замешивая руками.

Не следует сразу добавлять все 400 г. Мука может отличаться по свойствам, поэтому ее количество иногда приходится немного корректировать.

Муку рекомендую просеивать перед замешиванием теста (фото: Наталия Крыжановская)

Готовое тесто должно быть мягким, эластичным и не слишком липким. В то же время не нужно забивать его мукой: чрезмерно плотное тесто сделает вергуны жесткими.

Личный совет: если тесто чуть-чуть липнет к рукам, лучше слегка присыпать мукой рабочую поверхность, чем сразу добавлять много муки в миску.

Готовое тесто должно быть "пушистым" и эластичным (фото: Наталия Крыжановская)

Дайте тесту немного отдохнуть

Накройте тесто полотенцем или пищевой пленкой и оставьте примерно на 10-15 минут.

Этот короткий отдых поможет ему стать более податливым. После этого тесто будет легче раскатывать, а вергуны проще формовать.

После отдыха тесто станет более "послушным" (фото: Наталия Крыжановская)

Сформируйте вергуны

Рабочую поверхность слегка присыпьте мукой. Раскатайте тесто в пласт толщиной примерно 5 мм.

На этапе раскачки тесто в руки уже не липнет (фото: Наталия Крыжановская)

Нарежьте его полосками или ромбиками. В центре каждого ромбика сделайте небольшой надрез и проденьте через него один край теста. Так образуется характерная форма вергунцев.

По желанию можно сделать и более простые фигурки - полоски или небольшие прямоугольники. На вкусе это не отразится.

Это стандартная форма "хрустиков", но вы можете выбрать любую - на вкус она не влияет (фото: Наталия Крыжановская)

На что обратить внимание: не раскатывайте тесто слишком тонко. Если пласт будет почти прозрачным, вергуны могут получиться сухими и слишком хрустящими. Более толстый пласт, наоборот, потребует больше времени для приготовления внутри.

Обжарьте вергуны до золотистой корочки

В глубокую сковороду или небольшую кастрюлю налейте растительное масло. Ее должно быть достаточно, чтобы вергунцы могли свободно обжариваться, а не просто подрумяниваться с одной стороны.

Хорошо разогрейте масло, но не допускайте его перегрева. Оптимальная температура для жарки - примерно 170-180 градусов.

Не допускайте чрезмерного перегрева масла, ведь вергуны просто сгорят (фото: Наталия Крыжановская)

Если кухонного термометра нет, можно опустить в растительное масло маленький кусочек теста. Если вокруг него появляются пузырьки и постепенно подрумянивается, температура подходит.

Выкладывайте вергунчики небольшими порциями. Обжаривайте с обеих сторон до красивого золотистого цвета, периодически переворачивая.

Не кладите сразу много теста: это снижает температуру масла, из-за чего "хрустики" могут впитывать больше жира.

Уберите лишнее масло и подавайте

Готовые вергуны выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы убрать избыток масла.

Бумажное полотенце заберет лишнее масло (фото: Наталия Крыжановская)

Дайте им немного остыть, после чего по желанию посыпьте сахарной пудрой.

Лучше всего домашняя выпечка вкусна теплой или комнатной температуре - с чаем, кофе, молоком или любимым вареньем.

Еще горячие "хрустики" присыпьте сахарной пудрой (фото: Наталия Крыжановская)

Как сделать вергуны мягкими и не слишком жирными

Чтобы домашняя выпечка удалась с первого раза, рекомендую учесть несколько простых моментов:

  • Не переборщите с мукой. Мягкое тесто дает более нежные вергуны. Если сделать его слишком плотным, выпечка может получиться сухой.
  • Не пропускайте отдых теста. Даже 10-15 минут помогут легче раскатать и сформировать красивые фигурки.
  • Следите за температурой растительного масла. В недостаточно горячем масле "хрустики" будут впитывать больше жира, а в перегретом быстро потемнеют снаружи, не успев хорошо приготовиться внутри.
  • Жарьте небольшими порциями. Так температура масла будет стабильной, а выпечка равномерно подрумянится.
  • Не оставляйте готовые вергуны в закрытой емкости сразу после жарки. Пара сделает корочку более мягкой. Лучше сначала дать им остыть на тарелке или решетке.

Этот рецепт особенно удобен тем, что тесто не нуждается в дрожжах и длительном ожидании. Всего несколько простых ингредиентов, немного времени - и на столе уже ароматная домашняя выпечка, прекрасно дополняющая семейное чаепитие.

Аллергены: яйца, молочные продукты (кефир), пшеница (глютен).

Готовые пышные вергуны (фото: Наталия Крыжановская)

Приятного аппетита!

Раньше мы делились рецептом горячего завтрака, который можно приготовить, когда отсутствует электричество.

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