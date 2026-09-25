Бюджетная осенняя выпечка: готовим ленивую шарлотку с яблоками за 40 минут
Сезон яблок - отличный повод приготовить простой домашний десерт к чаю. Для этой шарлотки понадобятся доступные продукты, а сам процесс не требует особого кулинарного опыта.
Styler со ссылкой на видео в Instagram кулинарной блогерши Анастасии Царловой рассказывает, как приготовить ароматный яблочный пирог в духовке.
Какие ингредиенты нужны
Для формы диаметром 25 см понадобятся:
- 4 яйца
- 1 стакан сахара
- 1 стакан муки
- 4 яблока
- 1 чайная ложка разрыхлителя
- корица - по вкусу
- ванильный сахар (1 пакетик)
- немного лимонного сока
- сахарная пудра для украшения.
По желанию количество корицы можно изменять в зависимости от того, насколько насыщенный аромат вы хотите получить.
Как приготовить ленивую шарлотку
Сначала подготовьте тесто. Соедините яйца с сахаром и хорошо взбейте миксером. Масса должна стать светлой, пышной и заметно увеличившейся в объеме.
После этого добавьте просеянную муку, разрыхлитель и ванильный экстракт. Если его нет под рукой, можно использовать обычный ванильный сахар.
Перемешайте тесто до однородности. Оно должно получиться довольно редким, без комочков.
Яблоки - главный секрет аромата
Теперь можно переходить к яблокам. Очистите их от кожуры и нарежьте небольшими кубиками.
Чтобы начинка получилась более ароматной, добавьте к яблокам немного лимонного сока или лимонного концентрата, немного сахара и корицы. Хорошо перемешайте - так фрукты будут иметь приятный кисло-сладкий вкус и насыщенный осенний аромат.
Форму для выпечки застелите пергаментом. Выложите на дно подготовленные яблоки и равномерно распределите их по форме.
Сверху залейте яблоки тестом.
Сколько выпекать шарлотку
Духовку предварительно разогрейте до 175-180 градусов. Поставьте форму внутрь и выпекайте пирог примерно 35-40 минут.
Точное время зависит от вашей духовки и высоты пирога. Готовность можно проверить деревянной шпажкой: если после прокалывания теста она остается сухой, шарлотка готова.
После выпечки дайте пирогу немного остыть. Затем аккуратно извлеките его из формы и переверните, чтобы яблочный слой оказался сверху.
Как подавать яблочную шарлотку
Перед подачей щедро присыпьте пирог сахарной пудрой. Затем нарежьте порционными кусочками - и можно подавать в чай или кофе.
Выходит ароматная домашняя выпечка с мягким тестом, сочными яблоками и приятной ноткой корицы.
Этот рецепт особенно понравится тем, кто не хочет долго стоять на кухне: подготовка занимает совсем немного времени, а для пирога требуются простые и доступные продукты.
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