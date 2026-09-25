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Главная Вкусно Бюджетная осенняя выпечка: готовим ленивую шарлотку с яблоками за 40 минут
Вкусно 25 сентября 2026, 19:22

Бюджетная осенняя выпечка: готовим ленивую шарлотку с яблоками за 40 минут

Такой десерт особенно вкусно кушать теплым - с чаем, кофе или просто так
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Как приготовить шарлотку с яблоками (фото: Styler)
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Сезон яблок - отличный повод приготовить простой домашний десерт к чаю. Для этой шарлотки понадобятся доступные продукты, а сам процесс не требует особого кулинарного опыта.

Styler со ссылкой на видео в Instagram кулинарной блогерши Анастасии Царловой рассказывает, как приготовить ароматный яблочный пирог в духовке.

Какие ингредиенты нужны

Для формы диаметром 25 см понадобятся:

  • 4 яйца
  • 1 стакан сахара
  • 1 стакан муки
  • 4 яблока
  • 1 чайная ложка разрыхлителя
  • корица - по вкусу
  • ванильный сахар (1 пакетик)
  • немного лимонного сока
  • сахарная пудра для украшения.

По желанию количество корицы можно изменять в зависимости от того, насколько насыщенный аромат вы хотите получить.

Как приготовить ленивую шарлотку

Сначала подготовьте тесто. Соедините яйца с сахаром и хорошо взбейте миксером. Масса должна стать светлой, пышной и заметно увеличившейся в объеме.

После этого добавьте просеянную муку, разрыхлитель и ванильный экстракт. Если его нет под рукой, можно использовать обычный ванильный сахар.

Перемешайте тесто до однородности. Оно должно получиться довольно редким, без комочков.

Яблоки - главный секрет аромата

Теперь можно переходить к яблокам. Очистите их от кожуры и нарежьте небольшими кубиками.

Чтобы начинка получилась более ароматной, добавьте к яблокам немного лимонного сока или лимонного концентрата, немного сахара и корицы. Хорошо перемешайте - так фрукты будут иметь приятный кисло-сладкий вкус и насыщенный осенний аромат.

Форму для выпечки застелите пергаментом. Выложите на дно подготовленные яблоки и равномерно распределите их по форме.

Сверху залейте яблоки тестом.

Сколько выпекать шарлотку

Духовку предварительно разогрейте до 175-180 градусов. Поставьте форму внутрь и выпекайте пирог примерно 35-40 минут.

Точное время зависит от вашей духовки и высоты пирога. Готовность можно проверить деревянной шпажкой: если после прокалывания теста она остается сухой, шарлотка готова.

После выпечки дайте пирогу немного остыть. Затем аккуратно извлеките его из формы и переверните, чтобы яблочный слой оказался сверху.

Как подавать яблочную шарлотку

Перед подачей щедро присыпьте пирог сахарной пудрой. Затем нарежьте порционными кусочками - и можно подавать в чай или кофе.

Выходит ароматная домашняя выпечка с мягким тестом, сочными яблоками и приятной ноткой корицы.

Этот рецепт особенно понравится тем, кто не хочет долго стоять на кухне: подготовка занимает совсем немного времени, а для пирога требуются простые и доступные продукты.

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