Домашний торт "Зебра" с шоколадной глазурью: пошаговый рецепт (фото)

Домашний торт "Зебра" с шоколадной глазурью

За основу я взяла рецепт пирога "Зебра" с кулинарного сайта SHUBA. В нем сочетаются два вида теста - светлое и шоколадное, которые при выпекании образуют характерный полосатый рисунок. Я решила дополнить этот десерт домашней шоколадной глазурью на основе какао, молока и сливочного масла.

Шоколадная глазурь не только придает торту более насыщенный вкус, но и делает его более сочным и нежным. Она покрывает лепешку тонким шоколадным слоем, помогая сохранить влагу внутри, благодаря чему десерт получается мягким и не кажется сухим.

Ингредиенты для торта "Зебра"

Для теста:

Кефир - 250 мл.

Яйца - 2 шт.

Сахар - 1 стакан.

Ванильный сахар - 1 ч. л.

Рафинированное подсолнечное масло - 150 мл.

Пшеничная мука - 1,5 стакана.

Какао-порошок - 2 ст. л.

Разрыхлитель - 1 ч. л.

Пищевая сода - 0,5 ч. л.

Соль - 2 г.

Для шоколадной глазури:

Какао-порошок - 3 ст. л.

Сахар - 4 ст. л.

Молоко - 5 ст. л.

Сливочное масло - 40 г.

Для выпечки я использовала круглую форму. По рекомендации SHUBA, для такого пирога подходит разъемная форма диаметром 24-26 см.

Как я готовила торт "Зебра"

Шаг 1. Подготовила основу для теста

Сначала я налила кефир комнатной температуры в большую миску, добавила соду и перемешала венчиком.

После этого всыпала обычный и ванильный сахар, добавила соль и разбила яйца. Все тщательно перемешало до однородности.

Затем влила рафинированное подсолнечное масло, добавила один стакан просеянной муки и снова перемешала, чтобы в тесте не осталось комочков.

Основание должно получиться однородным и достаточно текучей, чтобы его можно было постепенно выкладывать в форму.

Шаг 2. Разделила тесто на две части

Готовую массу разделила на две примерно одинаковые части.

К первой добавила какао-порошок и перемешала до равномерного шоколадного цвета.

До второй всыпала оставшаяся мука вместе с разрыхлителем и также тщательно перемешала.

Важно, чтобы обе части имели примерно одинаковую консистенцию. Если одна из них будет значительно гуще, тесто будет неравномерно растекаться в форме.

Светлое и шоколадное тесто для торта "Зебра" (фото: Анастасия Остапова)

Шаг 3. Сформировала полосатый узор

Круглую форму для выпечки я застелила пергаментом.

После этого начала поочередно выкладывать светлое и шоколадное тесто в центр формы. Сначала добавила несколько ложек светлой массы, а затем такое же количество шоколадной.

Каждую последующую порцию наливала в центр предыдущей. Благодаря этому тесто постепенно растекалось, образуя концентрические круги.

Чтобы сделать рисунок более интересным, можно провести деревянной шпажкой несколько линий от центра к краям формы. Главное - не перемешивать массу слишком интенсивно, чтобы светлые и шоколадные полоски остались заметными.

Формирование торта "Зебра" (фото: Остапова Анастасия)

Шаг 4. Выпекший торт

Форму с тестом я поставила в предварительно разогретую до 180°C духовку.

Ориентировочное время выпекания - 40-45 минут. Однако, он может изменяться в зависимости от особенностей духовки и диаметра формы.

Готовность я проверила деревянной шпажкой: осторожно проколола лепешку в центре. Если на ней не остается сырого теста, выпечку можно доставать.

После выпечки я оставила торт ненадолго в форме, чтобы он немного охладился, а затем осторожно переложила на тарелку.

Проверка готовности торта деревянной шпажкой (фото: Остапова Анастасия)

Как я приготовила шоколадную глазурь

Для своего варианта торта я решила приготовить простую шоколадную глазурь на основе какао. Она не нуждается в плиточном шоколаде, а все ингредиенты легко найти в обычном магазине.

Сначала в небольшой кастрюле я смешала какао-порошок с сахаром, чтобы не образовывались комочки.

Затем постепенно прибавила молоко, тщательно перемешала смесь и поставила ее на слабый огонь. Постоянно помешивала, пока сахар не растворился, а масса не стала однородной.

Когда глазурь хорошо нагрелась и начала слегка кипеть, добавила сливочное масло. Продолжила перемешивать, пока оно полностью не растаяло. В результате получила гладкую шоколадную массу с блестящей поверхностью.

Важно не оставлять глазурь без присмотра, поскольку смесь с сахаром может быстро пригореть.

Приготовление шоколадной глазури для торта (фото: Остапова Анастасия)

Шаг 5. Покрыла торт глазурью

Готовой глазури я дала немного остыть, чтобы она стала гуще, но оставалась достаточно текучей. После этого постепенно вылила ее на охлажденный лепешку и распределила по поверхности.

Часть шоколадной массы стекла по бокам, образовав красивое покрытие без дополнительного декора. Я оставила торт на время, чтобы глазурь остыла и стабилизировалась.

В результате получился домашний десерт с сочным двухцветным лепешком и насыщенным шоколадным покрытием.

Домашний торт "Зебра" с шоколадной глазурью (фото: Анастасия Остапова)

Мои советы для удачного торта "Зебра"

Во время приготовления я обратила внимание на несколько нюансов, помогающих получить хороший результат.

Используйте продукты комнатной температуры. Кефир и яйца лучше заранее достать из холодильника. Так ингредиенты легче смешиваются, а тесто получается более однородным.

Следите за консистенцией теста. Обе части должны быть примерно одинаковой густоты. Если шоколадное тесто получилось слишком плотным, можно добавить немного кефира.

Не торопитесь формировать полоски. Выкладывайте тесто небольшими порциями в центр формы. Так рисунок будет более равномерным.

Не открывайте духовку в начале выпечки. Резкое понижение температуры может привести к тому, что корж осядет. Лучше проверять готовность поближе к завершению рекомендуемого времени.

Проверяйте середину коржа. Даже если поверхность уже хорошо подрумянилась, внутри тесто может оставаться сырым. Поэтому я всегда использую деревянную шпажку.

Не наносите глазурь на горячий корж. Если торт не успел остыть, то шоколадная масса может быстро стечь и неравномерно покрыть поверхность.

Дайте десерту постоять перед нарезкой. После охлаждения глазурь станет гуще, а корж будет удобнее разрезать на аккуратные порции.

Аллергены: блюдо содержит яйца, молочные продукты (кефир, молоко, сливочное масло) и глютен (пшеничная мука).