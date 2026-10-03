Тыквенный чизкейк с крем-сыром: пошаговый рецепт уютного осеннего десерта с видео

Ингредиенты

крем-творог - 250 г

тыквенное пюре -180-200 г

яйцо -1 шт.

мед -1-2 ст. л.

ванильный экстракт - 1 ч. л.

песочное печенье - 120-150 г

сливочное масло - 40-50 г.

Как приготовить

Тыкву предварительно запеките до мягкости и измельчите блендером до однородного пюре.

Песочное печенье раскрошите до мелкой крошки и смешайте с растопленным сливочным маслом. Выложите смесь в небольшую форму для выпечки и хорошо утрамбуйте, формируя основание.

Крем-сыр смешайте с тыквенным пюре, медом и ванильным экстрактом до однородности. Добавьте яйцо и перемешайте.

Вылейте начинку на основание из печенья и разровняйте поверхность.

Выпекайте при температуре 160 градусов примерно 40-50 минут. Края должны схватиться, а середина - оставаться слегка подвижной.

Готовый чизкейк полностью охладите, после чего поставьте в холодильник как минимум на 4 часа. Для лучшей текстуры его можно бросить там на ночь.

Как сделать тыквенный чизкейк вкуснее