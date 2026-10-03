rbc.ua
Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Главная Вкусно Тыквенный чизкейк с крем-сыром: пошаговый рецепт уютного осеннего десерта с видео
Вкусно 03 октября 2026, 18:36

Тыквенный чизкейк с крем-сыром: пошаговый рецепт уютного осеннего десерта с видео

Нежный десерт с тыквенным пюре, который легко приготовить дома
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Тыквенный чизкейк (фото: Styler)
Поделиться:

Если хочется приготовить из тыквы что-нибудь необычное и вкусное, этот рецепт именно для вас. Для приготовления понадобятся доступные продукты, а сложных кулинарных приемов не требуется.

Как приготовить тыквенный чизкейк, рассказывает Styler со ссылкой на видео из Instagram Светланы Шульц.


Notice: Undefined offset: 4 in /srv/www/2021.rbc.ua/library/FT/Amp.php on line 1000

Ингредиенты

  • крем-творог - 250 г
  • тыквенное пюре -180-200 г
  • яйцо -1 шт.
  • мед -1-2 ст. л.
  • ванильный экстракт - 1 ч. л.
  • песочное печенье - 120-150 г
  • сливочное масло - 40-50 г.

Как приготовить

Тыкву предварительно запеките до мягкости и измельчите блендером до однородного пюре.

Песочное печенье раскрошите до мелкой крошки и смешайте с растопленным сливочным маслом. Выложите смесь в небольшую форму для выпечки и хорошо утрамбуйте, формируя основание.

Крем-сыр смешайте с тыквенным пюре, медом и ванильным экстрактом до однородности. Добавьте яйцо и перемешайте.

Вылейте начинку на основание из печенья и разровняйте поверхность.

Выпекайте при температуре 160 градусов примерно 40-50 минут. Края должны схватиться, а середина - оставаться слегка подвижной.

Готовый чизкейк полностью охладите, после чего поставьте в холодильник как минимум на 4 часа. Для лучшей текстуры его можно бросить там на ночь.

Как сделать тыквенный чизкейк вкуснее

  • Используйте густое тыквенное пюре. Избыток влаги может сделать начинку слишком редкой и отрицательно повлиять на текстуру десерта.
  • Не перепекайте чизкейк. Если середина после выпечки еще слегка шатается, это нормально: во время охлаждения начинка станет плотнее.
  • Хорошо утрамбуйте основание. Так она не будет рассыпаться во время нарезки.
  • Дайте чизкейку хорошо остыть. Не нарезайте его сразу после приготовления: после охлаждения в холодильнике начинка приобретет нужную консистенцию.
Читайте также Как сократить время на уборку: советы от основателя Dazzle Cleaning Company 03 октября 2026, 17:41 Илон Маск и Шивон Зилис прекратили отношения: детали от матери четырех детей предпринимателя 03 октября 2026, 17:00 Шпроты из салаки в консервах: как приготовить рыбу в банках на зиму (видео) 03 октября 2026, 16:24 Екатерина Тишкевич с мужем перед родами уезжают из Киева: супруги назвали причины переезда 03 октября 2026, 15:35
Больше интересного
Тренды В Киеве представлено полное украинское издание романа "Бабин Яр" 03 октября 2026, 15:32
Тренды Как правильно сочетать шапку, шарф и пальто в 2026 году: совет стилистки Елены Шевченко 03 октября 2026, 14:48
Люди Умер Анатолий Кашпировский: как менялась публичная позиция гипнотизера из Хмельнитчины и что говорил о войне в Украине 03 октября 2026, 13:53
Полезное Чем обработать обувь перед дождями: правила ухода за кожей и замшей осенью 03 октября 2026, 12:56
Люди В РФ умер Анатолий Кашпировский, который самостоятельно пытался лечить рак 03 октября 2026, 12:12