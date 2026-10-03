Гарбузовий чизкейк із крем-сиром: покроковий рецепт затишного осіннього десерту з відео
Якщо хочеться приготувати з гарбуза щось незвичне та смачне, цей рецепт саме для вас. Для приготування знадобляться доступні продукти, а складних кулінарних прийомів не потрібно.
Як приготувати гарбузовий чизкейк, розповідає Styler із посиланням на відео з Instagram Світлани Шульц.
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Інгредієнти
- крем-сир - 250 г
- гарбузове пюре - 180-200 г
- яйце - 1 шт.
- мед - 1-2 ст. л.
- ванільний екстракт - 1 ч. л.
- пісочне печиво - 120-150 г
- вершкове масло - 40-50 г.
Як приготувати
Гарбуз заздалегідь запечіть до м'якості та подрібніть блендером до однорідного пюре.
Пісочне печиво розкришіть до дрібної крихти та змішайте з розтопленим вершковим маслом. Викладіть суміш у невелику форму для випікання та добре утрамбуйте, формуючи основу.
Крем-сир змішайте з гарбузовим пюре, медом і ванільним екстрактом до однорідності. Додайте яйце та перемішайте.
Вилийте начинку на основу з печива та розрівняйте поверхню.
Випікайте за температури 160 градусів приблизно 40-50 хвилин. Краї мають схопитися, а середина - залишатися злегка рухомою.
Готовий чизкейк повністю охолодіть, після чого поставте в холодильник щонайменше на 4 години. Для кращої текстури його можна залишити там на ніч.
Як зробити гарбузовий чизкейк смачнішим
- Використовуйте густе гарбузове пюре. Надлишок вологи може зробити начинку занадто рідкою та негативно вплинути на текстуру десерту.
- Не перепікайте чизкейк. Якщо середина після випікання ще злегка хитається, це нормально: під час охолодження начинка стане щільнішою.
- Добре утрамбуйте основу. Так вона не розсипатиметься під час нарізання.
- Дайте чизкейку добре охолонути. Не нарізайте його одразу після приготування: після охолодження в холодильнику начинка набуде потрібної консистенції.
Раніше Styler розповідав, як приготувати гарбузовий крем-суп з куркою.