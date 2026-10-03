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Смачно 03 жовтня 2026, 18:36

Гарбузовий чизкейк із крем-сиром: покроковий рецепт затишного осіннього десерту з відео

Ніжний десерт із гарбузовим пюре, який легко приготувати вдома
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Гарбузовий чизкейк (фото: Styler)
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Якщо хочеться приготувати з гарбуза щось незвичне та смачне, цей рецепт саме для вас. Для приготування знадобляться доступні продукти, а складних кулінарних прийомів не потрібно.

Як приготувати гарбузовий чизкейк, розповідає Styler із посиланням на відео з Instagram Світлани Шульц.


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Інгредієнти

  • крем-сир - 250 г
  • гарбузове пюре - 180-200 г
  • яйце - 1 шт.
  • мед - 1-2 ст. л.
  • ванільний екстракт - 1 ч. л.
  • пісочне печиво - 120-150 г
  • вершкове масло - 40-50 г.

Як приготувати

Гарбуз заздалегідь запечіть до м'якості та подрібніть блендером до однорідного пюре.

Пісочне печиво розкришіть до дрібної крихти та змішайте з розтопленим вершковим маслом. Викладіть суміш у невелику форму для випікання та добре утрамбуйте, формуючи основу.

Крем-сир змішайте з гарбузовим пюре, медом і ванільним екстрактом до однорідності. Додайте яйце та перемішайте.

Вилийте начинку на основу з печива та розрівняйте поверхню.

Випікайте за температури 160 градусів приблизно 40-50 хвилин. Краї мають схопитися, а середина - залишатися злегка рухомою.

Готовий чизкейк повністю охолодіть, після чого поставте в холодильник щонайменше на 4 години. Для кращої текстури його можна залишити там на ніч.

Як зробити гарбузовий чизкейк смачнішим

  • Використовуйте густе гарбузове пюре. Надлишок вологи може зробити начинку занадто рідкою та негативно вплинути на текстуру десерту.
  • Не перепікайте чизкейк. Якщо середина після випікання ще злегка хитається, це нормально: під час охолодження начинка стане щільнішою.
  • Добре утрамбуйте основу. Так вона не розсипатиметься під час нарізання.
  • Дайте чизкейку добре охолонути. Не нарізайте його одразу після приготування: після охолодження в холодильнику начинка набуде потрібної консистенції.
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