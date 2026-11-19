Для этого блюда я выбрала собу - японскую лапшу, в состав которой входит гречневая мука. Она хорошо сочетается с насыщенными соусами, а благодаря грибам и брюссельской капусте ужин получается ярче обычных макарон с креветками.

Ингредиенты:

Гречневая лапша соба - 150 г

Креветки очищенные - 200 г

Шампиньоны - 150 г

Брюссельская капуста - 200 г

Соевый соус - 2 ст. л.

Мед - 1 ч. л.

Сок лайма - 1 ч. л.

Вода - 2 ст. л.

Оливковое масло - 1 ч. л. по желанию.

Время приготовления: 25-30 минут.

Количество порций: 2.

Как приготовить лапшу с креветками

Бланшуйте брюссельскую капусту

Сначала я снимаю поврежденные наружные листики и срезаю сухие кончики. Опускаю капусту в кипящую подсоленную воду примерно на 3-5 минут в зависимости от размера головок.

После этого сразу перевожу ее в миску с очень холодной водой. Благодаря такому способу капуста сохраняет яркий зеленый цвет, не разваривается и остается слегка хрустящей.

Отварите лапшу

Собу готовлю в соответствии с инструкцией на упаковке. Обычно для этого нужно всего несколько минут.

Важно не переварить лапшу, ведь она может потерять упругость. После приготовления промываю ее прохладной водой, чтобы убрать лишний крахмал и оставляю стекать.

Приготовьте грибы

Шампиньоны нарезаю пластинками и выкладываю на разогретую антипригарную сковородку. Готовлю на среднем огне, пока не испарится излишняя влага, а грибы слегка не подрумянятся.

По желанию добавляю немного оливкового масла.

Добавьте креветки

В шампиньоны выкладываю очищенные сырые креветки. Готовлю примерно 2 минуты с каждой стороны в зависимости от их размера.

Приготовьте соус

В отдельной мисочке смешиваю соевый соус, мед, сок лайма и воду. Добавляю смесь в грибы с креветками и прогреваю около минуты.

Затем выкладываю на сковороду гречневую лапшу и осторожно перемешиваю, чтобы соус равномерно распределился. Прогреваю еще около минуты и снимаю с огня.

Подавайте блюдо

На тарелку выкладываю лапшу с шампиньонами и креветками. Рядом размещаю брюссельскую капусту, а сверху добавляю немного соуса из сковородки.

Гречневая лапша с креветками, грибами и брюссельской капустой, которую я готовила дома (фото: Юлия Люшнева)

Мне нравится не смешивать капусту с лапшой до подачи. Так она сохраняет свой цвет, а на тарелке отлично контрастируют зеленоватые овощи, черная соба и креветки.

Мой совет: соба быстро впитывает соус, поэтому не следует оставлять ее надолго на горячей сковородке. Лучше добавить лапшу в конце приготовления, чтобы она оставалась упругой и не слиплась.

Аллергены: ракообразные, соя, пшеница и глютен (если они входят в состав лапши или соуса).