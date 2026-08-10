И не нужно покупать в магазине: быстрый рецепт домашнего кваса за три часа

Что понадобится для приготовления

Для создания трех литров идеального напитка подготовьте простые и доступные ингредиенты:

теплая вода - 3 литра;

цикорий - половина стакана (можно дать поменьше, ориентируясь на собственный вкус);

сахар - 1 стакан;

лимонная кислота - 1 чайная ложка;

сухие дрожжи - 1 чайная ложка.

Пошаговый процесс создания напитка

Технология приготовления занимает считанные минуты и не нуждается в особых кулинарных навыках.

Сначала в большую емкость налейте подготовленную теплую воду. Добавьте в нее цикорий и сахар. Тщательно перемешайте жидкость, чтобы все сыпучие компоненты полностью растворились.

Затем введите в смесь лимонную кислоту и сухие дрожжи. Еще раз хорошо перемешайте основу для напитка. Чтобы квас имел идеальную текстуру без мелких дольок, обязательно процедите его через чистую марлю.

Очищенную жидкость разлейте по удобным пластиковым или стеклянным бутылкам и плотно закройте крышками. Оставьте емкости при комнатной температуре ровно в три часа для активации дрожжей.

По истечении этого времени домашний квас полностью готов к употреблению. Для максимального освежающего эффекта перед подачей напитка следует хорошо охладить в холодильнике.