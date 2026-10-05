Как приготовить пиццу с большим содержанием белка: видеорецепт диетолога Виктории Радостной

Ингредиенты для белковой пиццы

Для одной пиццы понадобятся:

200-300 г куриного или индюшачьего фарша

50 г натурального йогурта без сахара и добавок

50-60 г твердого сыра

1 небольшой помидор

30-40 г консервированной кукурузы

соль - по вкусу

специи для курицы или фарша - по вкусу.

Количество начинки можно изменять в зависимости от собственных предпочтений. К примеру, к пицце можно добавить сладкий перец, шампиньоны, зелень или другие овощи.

Как приготовить белковую пиццу

Сначала куриный фарш нужно посолить и добавить специи. Тщательно перемешайте массу, чтобы приправы равномерно распределились.

Далее разогрейте сковороду. Выложите фарш на дно и сформируйте из него тонкую основу, по форме похожую на блинчик. Накройте сковороду крышкой и готовьте, пока нижняя часть куриного основания хорошо не подрумянится и фарш не приготовится.

После этого осторожно переверните основу. На готовую сторону нанесите тонкий слой натурального йогурта - он будет выполнять роль соуса. Сверху выложите слайсы или кусочки сыра, нарезанный помидор и немного кукурузы.

Накройте пиццу крышкой и готовьте еще 5-7 минут, чтобы сыр расплавился, а начинка хорошо прогрелась.

Перед подачей пиццу можно посыпать свежей зеленью. Самое важное - убедиться, что куриная основа полностью приготовилась.

Совет от редактора

Если вы переживаете, что основа из куриного фарша может развалиться во время переворачивания, к фаршу можно добавить одно куриное яйцо. Оно поможет связать массу и сделать "блинчик" более упругим и устойчивым. Добавьте яйцо в фарш вместе с солью и специями, хорошо перемешайте и только после этого выкладывайте массу на сковороду.

Такой вариант особенно удобен, если вы впервые готовите пиццу без традиционного теста.

Плюс добавление яйца увеличит количество белка в этом блюде.

В чем польза белковой пищи

Белок является одним из ключевых питательных компонентов рациона. Он необходим организму для построения и восстановления тканей, в частности, мышц, а также участвует в выработке ферментов, гормонов и других важных веществ.

Европейское агентство безопасности пищевых продуктов (EFSA) устанавливает референтное потребление для здоровых взрослых на уровне 0,83 г белка на килограмм массы тела в сутки.

То есть для человека:

весом 60 кг - около 50 г белка в сутки

весом 70 кг - около 58 г в сутки

весом 80 кг - около 66 г в сутки.

Отметим, по данным NHS, индивидуальная потребность может отличаться в зависимости от возраста, активности и других факторов.

К тому же исследования показывают, что продукты с белком также могут помогать дольше сохранять ощущение сытости после еды. Именно поэтому блюда с достаточным количеством белка часто включают в рацион людей, которые следят за сбалансированностью питания или занимаются спортом.

В этой пицце основным источником белка является куриное филе (фарш), дополнительно его содержат сыр и натуральный йогурт. В то же время само название "белковая пицца" не означает, что блюдо автоматически диетическое: его питательность будет зависеть от количества сыра, йогурта, начинки и общей порции.

Поэтому такой рецепт можно рассматривать как один из вариантов сытного домашнего блюда с высокой долей белковых продуктов. А состав начинки легко адаптировать под свой рацион.