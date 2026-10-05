Як приготувати піцу з великим вмістом білка: відеорецепт дієтолога Вікторії Радісної

Інгредієнти для білкової піци

Для однієї піци знадобляться:

200-300 г курячого або індичого фаршу

50 г натурального йогурту без цукру та добавок

50-60 г твердого сиру

1 невеликий помідор

30-40 г консервованої кукурудзи

сіль - за смаком

спеції для курки або фаршу - за смаком.

Кількість начинки можна змінювати залежно від власних уподобань. Наприклад, до піци можна додати солодкий перець, печериці, зелень або інші овочі.

Як приготувати білкову піцу

Спочатку курячий фарш потрібно посолити та додати спеції. Ретельно перемішайте масу, щоб приправи рівномірно розподілилися.

Далі розігрійте сковорідку. Викладіть фарш на дно та сформуйте з нього тонку основу, за формою схожу на млинець. Накрийте сковорідку кришкою та готуйте, поки нижня частина курячої основи добре не підрум'яниться і фарш не приготується.

Після цього обережно переверніть основу. На готову сторону нанесіть тонкий шар натурального йогурту - він виконуватиме роль соусу. Зверху викладіть слайси або шматочки сиру, нарізаний помідор та трохи кукурудзи.

Накрийте піцу кришкою та готуйте ще 5-7 хвилин, щоб сир розплавився, а начинка добре прогрілася.

Перед подачею піцу можна посипати свіжою зеленню. Найважливіше - переконатися, що куряча основа повністю приготувалася.

Порада від редактора

Якщо ви переживаєте, що основа з курячого фаршу може розвалитися під час перевертання, до фаршу можна додати одне куряче яйце. Воно допоможе зв'язати масу та зробити "млинець" більш пружним і стійким. Додайте яйце до фаршу разом із сіллю та спеціями, добре перемішайте й лише після цього викладайте масу на сковорідку.

Такий варіант особливо зручний, якщо ви вперше готуєте піцу без традиційного тіста.

Плюс додавання яйця також збільшить кількість білка у цій страві.

У чому користь білкової їжі

Білок є одним із ключових поживних компонентів раціону. Він необхідний організму для побудови та відновлення тканин, зокрема м'язів, а також бере участь у виробленні ферментів, гормонів та інших важливих речовин.

Європейське агентство з безпеки харчових продуктів (EFSA) встановлює референтне споживання для здорових дорослих на рівні 0,83 г білка на кілограм маси тіла на добу.

Тобто для людини:

вагою 60 кг - близько 50 г білка на добу

вагою 70 кг - близько 58 г на добу

вагою 80 кг - близько 66 г на добу.

Зазначимо, за даними NHS, індивідуальна потреба може відрізнятися залежно від віку, активності та інших факторів.

До того ж дослідження показують, що продукти з білком також можуть допомагати довше зберігати відчуття ситості після їжі. Саме тому страви з достатньою кількістю білка часто включають до раціону людей, які стежать за збалансованістю харчування або займаються спортом.

У цій піці основним джерелом білка є куряче філе (фарш), а додатково його містять сир та натуральний йогурт. Водночас сама назва "білкова піца" не означає, що страва автоматично є дієтичною: її поживність залежатиме від кількості сиру, йогурту, начинки та загальної порції.

Тому такий рецепт можна розглядати як один із варіантів ситної домашньої страви з високою часткою білкових продуктів. А склад начинки легко адаптувати під власний раціон.