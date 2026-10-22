Маринованные шампиньоны и нежная начинка: пошаговый рецепт приготовления салата "Грибная поляна"
Салат "Грибная поляна" - это многослойное блюдо с маринованными шампиньонами, картофелем, курицей и овощами. Его особенность в необычном оформлении: целые грибы образуют верхушку салата, а зелень создает эффект настоящей лесной лужайки.
Как приготовить салат "Грибная поляна", правильно выложить слои и сохранить форму при подаче, рассказывает редактор Styler Остапова Анастасия.
Как приготовить салат "Грибная поляна"
Салат собирают в обратном порядке: грибы выкладывают шляпками вниз, а после охлаждения форму переворачивают на тарелку. Для приготовления подойдет глубокая круглая миска диаметром 18-20 см, высотой примерно 7-9 см и объемом 1,5-2 литра.
Миску нужно застелить пищевой пленкой, оставив края снаружи, чтобы готовый салат было легче вынуть.
Если все продукты уже отварены, активное приготовление займет примерно 40-50 минут. Дополнительно понадобится 2-3 часа для охлаждения.
Ингредиенты для салата "Грибная поляна"
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маринованные шампиньоны без маринада - 350-400 г
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отварное куриное филе - 300 г
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отварной картофель - 250-300 г (2-3 средние картофелины)
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отварная морковь - 150-200 г (1 крупная или 2 небольшие)
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вареные яйца - 3 штуки
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твердый сыр - 120 г
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маринованные огурцы - 2-3 штуки
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зеленый лук - небольшой пучок
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свежий укроп - небольшой пучок
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майонез - 150-180 г
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соль и черный молотый перец - по вкусу
Из этого количества ингредиентов получается примерно 8-10 порций.
Как подготовить ингредиенты для салата
Отварные картофель и морковь нужно полностью охладить, очистить и натереть на крупной терке в отдельные миски.
Яйца следует сварить вкрутую в течение 9-10 минут после закипания воды, охладить и натереть на терке.
Куриное филе нужно отварить до полной готовности, охладить и нарезать небольшими кубиками или разобрать на волокна.
Маринованные огурцы нарезать мелкими кубиками и слить лишнюю жидкость, чтобы салат не стал водянистым. Твердый сыр натереть на мелкой или средней терке.
Для оформления лучше выбирать целые маринованные шампиньоны примерно одинакового размера. Маринад нужно слить, а грибы оставить на сите, чтобы стекла лишняя жидкость.
Укроп и зеленый лук промыть, хорошо обсушить и мелко нарезать.
Как правильно выложить слои салата "Грибная поляна"
Глубокую миску застелите пищевой пленкой так, чтобы ее края немного выступали наружу. Это поможет сохранить форму салата при переворачивании.
Первый слой - маринованные шампиньоны.
Плотно выложите целые грибы на дно миски шляпками вниз. Размещайте их близко друг к другу, чтобы после переворачивания они покрывали поверхность салата.
Второй слой - зелень.
Между грибами и поверх них распределите измельченные укроп и зеленый лук. Зелень создаст эффект травы между шампиньонами.
Третий слой - картофель.
Выложите половину натертого картофеля, осторожно разровняйте ложкой и смажьте тонким слоем майонеза. Не прижимайте картофель слишком сильно, чтобы не сместить грибы.
Четвертый слой - куриное филе.
Распределите подготовленную курицу, при необходимости посолите и поперчите, смажьте тонким слоем майонеза. Соль добавляйте осторожно, поскольку в салате уже есть маринованные продукты и сыр.
Пятый слой - маринованные огурцы.
Выложите нарезанные огурцы поверх курицы. Дополнительный майонез можно не добавлять, поскольку огурцы уже содержат достаточно влаги.
Шестой слой - яйца.
Распределите натертые яйца и смажьте тонким слоем майонеза.
Седьмой слой - твердый сыр.
Выложите натертый сыр и слегка смажьте майонезом, чтобы слои лучше держались вместе.
Восьмой слой - морковь.
Добавьте натертую морковь, разровняйте и смажьте небольшим количеством майонеза.
Девятый слой - картофель.
Завершите салат оставшимся картофелем. Равномерно выложите его, слегка уплотните ложкой и разровняйте.
После переворачивания именно этот слой станет основой салата, поэтому он должен быть достаточно плотным.
Как перевернуть салат, чтобы грибы остались сверху
После выкладывания всех слоев накройте миску пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 2-3 часа. За это время салат охладится, а слои будут лучше держать форму.
Перед подачей снимите верхнюю пленку, накройте миску большой плоской тарелкой и, придерживая обе емкости, осторожно переверните их одним движением.
Медленно поднимите миску и снимите пищевую пленку, чтобы не сместить шампиньоны.
После переворачивания грибы окажутся сверху, а по бокам будут заметны разноцветные слои овощей. При желании края салата можно украсить свежим укропом или зеленым луком.
Что сделать, чтобы салат не развалился
Самое важное при приготовлении "Грибной поляны" - избегать лишней влаги и не перегружать слои майонезом.
Отварные овощи и курица должны полностью остыть перед сборкой. Теплые ингредиенты могут сделать майонез более жидким, из-за чего салат будет хуже держать форму.
Каждый слой стоит слегка уплотнять ложкой, но не прижимать слишком сильно. Переворачивать салат нужно только после охлаждения в холодильнике.
Как хранить салат "Грибная поляна"
Поскольку салат содержит отварную курицу, яйца и майонез, его нужно хранить в холодильнике.
Согласно рекомендациям FoodSafety, готовые салаты с мясом или птицей при надлежащем охлаждении обычно можно хранить в течение 3-4 дней при температуре не выше 4 градусов.
Если курицу, яйца или овощи отварили заранее, нужно учитывать и время их хранения до сборки салата. Приготовление готового блюда не начинает новый срок хранения продуктов.
Для лучшего вкуса и внешнего вида "Грибную поляну" желательно подавать в день приготовления или на следующий день.
Не стоит оставлять готовый салат при комнатной температуре дольше двух часов.
Обратите внимание на аллергены. Блюдо содержит яйца и молочные продукты. Майонез и маринованные продукты также могут содержать горчицу и другие аллергены, поэтому перед приготовлением нужно проверить их состав.
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