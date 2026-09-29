Нежный плавленый сыр за 7 минут: рецепт из доступных продуктов

Что нужно для домашнего сыра

Сначала подготовьте все ингредиенты. Важно, чтобы кисломолочный сыр был однородным, без больших комочков - тогда готовая масса будет иметь более приятную текстуру.

кисломолочный творог 9% - 500 г,

яйца - 2 шт.,

сливочное масло - 100 г,

соль - 1 ч. л.,

лимонная кислота - ⅓ ч. л.,

сода - 1 ч. л..

Как приготовить творог

Кисломолочный сыр переведите в чашу блендера. Добавьте яйца, сливочное масло, соль, лимонную кислоту и соду.

Перебейте все до максимально однородной смеси. На этом этапе масса должна быть гладкой, без броских комочков.

Переложите в кастрюлю смесь и поставьте на небольшой огонь. Постоянно помешивая, прогревайте примерно 7 минут, пока сыр полностью не расплавится, а масса не станет гладкой и тягучей.

Главное - не оставлять ее без присмотра, чтобы сыр не пристал ко дну кастрюли.

Как разнообразить вкус

Готовый сыр можно оставить классическим или сделать несколько разных вариантов. В горячую массу можно добавить мелко нарезанную ветчину, обжаренные грибы, свежую зелень или чуть-чуть чили.

Для более выразительного вкуса подойдет даже сыр с голубой плесенью. Добавьте его после того, как снимете сыр с огня, и хорошо перемешайте.

Домашний сыр можно перевести в чистую емкость, охладить и хранить в холодильнике.

Приятного аппетита!