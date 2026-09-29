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Вкусно 29 сентября 2026, 10:06

Нежный плавленый сыр за 7 минут: рецепт из доступных продуктов

Такой сыр легко приготовить дома из нескольких обычных продуктов. А еще рецепт можно менять под свой вкус
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Домашний плавленый сыр можно дополнить зеленью, грибами или ветчиной (фото: Styler)
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Для этого рецепта не потребуется сложное оборудование или много времени. Кисломолочный творог превращается в нежную кремовую массу прямо на плите, а после этого остается только выбрать любимый вкус.

Styler со ссылкой на видео со страницы Илоны Шевчук в Instagram делится рецептом домашнего сыра, который легко приготовить на обычной кухне.

Что нужно для домашнего сыра

Сначала подготовьте все ингредиенты. Важно, чтобы кисломолочный сыр был однородным, без больших комочков - тогда готовая масса будет иметь более приятную текстуру.

  • кисломолочный творог 9% - 500 г,
  • яйца - 2 шт.,
  • сливочное масло - 100 г,
  • соль - 1 ч. л.,
  • лимонная кислота - ⅓ ч. л.,
  • сода - 1 ч. л..

Как приготовить творог

Кисломолочный сыр переведите в чашу блендера. Добавьте яйца, сливочное масло, соль, лимонную кислоту и соду.

Перебейте все до максимально однородной смеси. На этом этапе масса должна быть гладкой, без броских комочков.

Переложите в кастрюлю смесь и поставьте на небольшой огонь. Постоянно помешивая, прогревайте примерно 7 минут, пока сыр полностью не расплавится, а масса не станет гладкой и тягучей.

Главное - не оставлять ее без присмотра, чтобы сыр не пристал ко дну кастрюли.

Как разнообразить вкус

Готовый сыр можно оставить классическим или сделать несколько разных вариантов. В горячую массу можно добавить мелко нарезанную ветчину, обжаренные грибы, свежую зелень или чуть-чуть чили.

Для более выразительного вкуса подойдет даже сыр с голубой плесенью. Добавьте его после того, как снимете сыр с огня, и хорошо перемешайте.

Домашний сыр можно перевести в чистую емкость, охладить и хранить в холодильнике.

Приятного аппетита!

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