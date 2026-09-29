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Головна Смачно Ніжний плавлений сир за 7 хвилин: рецепт із доступних продуктів
Смачно 29 вересня 2026, 10:06

Ніжний плавлений сир за 7 хвилин: рецепт із доступних продуктів

Такий сир легко приготувати вдома з кількох звичних продуктів. А ще рецепт можна змінювати під свій смак
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Домашній плавлений сир можна доповнити зеленню, грибами або шинкою (фото: Styler)
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Для цього рецепта не знадобиться складне обладнання чи багато часу. Кисломолочний сир перетворюється на ніжну кремову масу просто на плиті, а після цього залишається лише обрати улюблений смак.

Styler з посиланням на відео зі сторінки Ілони Шевчук в Instagram ділиться рецептом домашнього плавленого сиру, який легко приготувати на звичайній кухні.

Що потрібно для домашнього сиру

Спочатку підготуйте всі інгредієнти. Важливо, щоб кисломолочний сир був однорідним, без великих грудочок - тоді готова маса матиме приємнішу текстуру.

  • кисломолочний сир 9% - 500 г,
  • яйця - 2 шт.,
  • вершкове масло - 100 г,
  • сіль - 1 ч. л.,
  • лимонна кислота - ⅓ ч. л.,
  • сода - 1 ч. л.,

Як приготувати плавлений сир

Кисломолочний сир перекладіть у чашу блендера. Додайте яйця, вершкове масло, сіль, лимонну кислоту та соду.

Перебийте все до максимально однорідної консистенції. На цьому етапі маса має бути гладкою, без помітних грудочок.

Перекладіть суміш у каструлю та поставте на невеликий вогонь. Постійно помішуючи, прогрівайте приблизно 7 хвилин, поки сир повністю не розплавиться, а маса не стане гладкою та тягучою.

Головне - не залишати її без нагляду, щоб сир не пристав до дна каструлі.

Як урізноманітнити смак

Готовий сир можна залишити класичним або зробити кілька різних варіантів. У гарячу масу можна додати дрібно нарізану шинку, обсмажені гриби, свіжу зелень чи трохи чилі.

Для більш виразного смаку підійде навіть сир із блакитною пліснявою. Додайте його після того, як знімете плавлений сир із вогню, і добре перемішайте.

Домашній сир можна перекласти в чисту ємність, охолодити та зберігати в холодильнику.

Смачного!

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