Осенний салат из свеклы: простой рецепт с плавленым сыром

Что нужно для приготовления

Для салата понадобится всего несколько продуктов. Главное - заранее отварить свеклу и яйца, чтобы на приготовление осталось буквально несколько минут

Для салата понадобятся:

отварная свекла;

плавленый творог;

отварные яйца;

майонез;

чеснок;

соль и другие специи – по вкусу.

Обратите внимание, что перед приготовлением свеклу и яйца нужно полностью охладить - тогда салат будет более приятной консистенцией.

Приготовление блюда - простой алгоритм

Свеклу натрите на крупной терке. Отваренные яйца и плавленый сыр также натрите, после чего переложите все в одну миску.

Добавьте пропущенный через пресс или мелко натертый чеснок. Количество чеснока регулируйте по вкусу.

Заправьте майонезом салат, добавьте соль и любимые специи. Перемешайте все ингредиенты и поставьте салат в холодильник хотя бы на часок, чтобы вкусы успели сочетаться.

Такое блюдо можно подавать и сразу, но если дать ему немного настояться в холодильнике, то вкус будет более выразительным и насыщенным.

бт