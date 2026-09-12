Осенний салат из свеклы: простой рецепт с плавленым сыром
Осень - отличное время для простых салатов из сезонных овощей. Один из таких вариантов готовится буквально из нескольких доступных ингредиентов, а чеснок придает ему приятную пикантность.
Styler со ссылкой на видео на странице "Рецепти від Діалі" в Facebook делится простым рецептом салата из свеклы, который легко приготовить для семейного обеда или ужина.
Что нужно для приготовления
Для салата понадобится всего несколько продуктов. Главное - заранее отварить свеклу и яйца, чтобы на приготовление осталось буквально несколько минут
Для салата понадобятся:
- отварная свекла;
- плавленый творог;
- отварные яйца;
- майонез;
- чеснок;
- соль и другие специи – по вкусу.
Обратите внимание, что перед приготовлением свеклу и яйца нужно полностью охладить - тогда салат будет более приятной консистенцией.
Приготовление блюда - простой алгоритм
Свеклу натрите на крупной терке. Отваренные яйца и плавленый сыр также натрите, после чего переложите все в одну миску.
Добавьте пропущенный через пресс или мелко натертый чеснок. Количество чеснока регулируйте по вкусу.
Заправьте майонезом салат, добавьте соль и любимые специи. Перемешайте все ингредиенты и поставьте салат в холодильник хотя бы на часок, чтобы вкусы успели сочетаться.
Такое блюдо можно подавать и сразу, но если дать ему немного настояться в холодильнике, то вкус будет более выразительным и насыщенным.
бт
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