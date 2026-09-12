Осінній салат із буряка: простий рецепт із плавленим сиром
Осінь - чудовий час для простих салатів із сезонних овочів. Один із таких варіантів готується буквально з кількох доступних інгредієнтів, а часник додає йому приємної пікантності.
Styler з посиланням на відео зі сторінки "Рецепти від Діалі" у Facebook ділиться простим рецептом салату з буряка, який легко приготувати для сімейного обіду чи вечері.
Що потрібно для приготування
Для салату знадобиться всього кілька продуктів. Головне - заздалегідь відварити буряк та яйця, щоб на приготування залишилося буквально кілька хвилин
Для салату знадобляться:
- відварений буряк;
- плавлений сир;
- відварені яйця;
- майонез;
- часник;
- сіль та інші спеції - за смаком.
Зверніть увагу, що перед приготуванням буряк та яйця потрібно повністю охолодити - тоді салат матиме приємнішу консистенцію.
Приготування страви - простий алгоритм
Буряк натріть на крупній тертці. Відварені яйця та плавлений сир також натріть, після чого перекладіть усе в одну миску.
Додайте пропущений через прес або дрібно натертий часник. Кількість часнику регулюйте за смаком.
Заправте салат майонезом, додайте сіль та улюблені спеції. Перемішайте всі інгредієнти й поставте салат у холодильник хоча б на годинку щоб смаки встигли поєднатися.
Таку страву можна подавати й одразу, але, якщо дати їй трохи настоятися в холодильнику, то смак буде більш виразним і насиченим.
бт
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