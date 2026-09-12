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Смачно 12 вересня 2026, 14:11

Осінній салат із буряка: простий рецепт із плавленим сиром

Ця страва готується з простих продуктів, але виходить дуже ніжною, соковитою та насиченою
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Салат із буряка, плавленого сиру та яєць (фото: Styler)
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Осінь - чудовий час для простих салатів із сезонних овочів. Один із таких варіантів готується буквально з кількох доступних інгредієнтів, а часник додає йому приємної пікантності.

Styler з посиланням на відео зі сторінки "Рецепти від Діалі" у Facebook ділиться простим рецептом салату з буряка, який легко приготувати для сімейного обіду чи вечері.

Що потрібно для приготування

Для салату знадобиться всього кілька продуктів. Головне - заздалегідь відварити буряк та яйця, щоб на приготування залишилося буквально кілька хвилин

Для салату знадобляться:

  • відварений буряк;
  • плавлений сир;
  • відварені яйця;
  • майонез;
  • часник;
  • сіль та інші спеції - за смаком.

Зверніть увагу, що перед приготуванням буряк та яйця потрібно повністю охолодити - тоді салат матиме приємнішу консистенцію.

Приготування страви - простий алгоритм

Буряк натріть на крупній тертці. Відварені яйця та плавлений сир також натріть, після чого перекладіть усе в одну миску.

Додайте пропущений через прес або дрібно натертий часник. Кількість часнику регулюйте за смаком.

Заправте салат майонезом, додайте сіль та улюблені спеції. Перемішайте всі інгредієнти й поставте салат у холодильник хоча б на годинку щоб смаки встигли поєднатися.

Таку страву можна подавати й одразу, але, якщо дати їй трохи настоятися в холодильнику, то смак буде більш виразним і насиченим.

бт

Раніше ми детально розповідали, як приготувати корисний японський картопляний салат із високим вмістом білка.

Буряк Салати
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