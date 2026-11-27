Ингредиенты

Для пасты: цельнозерновые спагетти - 100 г;

сливочный cыр - 40 г;

вяленые томаты - 20 г;

маслины без косточек - 30 г;

рассол из маслин -1 ст. л.;

лимонный сок - 1 ч. л.;

пармезан - 15 г.

Для курицы: куриное филе - 200 г;

соус терияки - 15 г;

копченая паприка - 1 ч. л.;

масло - 1 ч. л.;

соль - по вкусу.

Количество порций: 2.

Время приготовления: 25 минут.

Пошаговый рецепт приготовления

Подготовьте курицу

Нарежьте куриное филе кусочками, добавьте копченую паприку и немного соли. Обжарьте мясо на разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки и полной готовности.

В конце приготовления добавьте соус терияки и прогрейте курицу еще около минуты, периодически переворачивая кусочки, чтобы они покрылись глазурью.

Я предлагаю не смешивать курицу с пастой во время приготовления, а подать отдельно. Так сладковатый вкус териака не потеряется в сливочном соусе.

Отварите спагетти

Для этого блюда я выбрала цельнозерновые спагетти. Они имеют более выраженный, слегка ореховый привкус, хорошо сочетающийся со сливочным сыром.

Отварите спагетти в соответствии с инструкцией на упаковке. Перед тем как слить воду, оставьте около 50 мл для приготовления соуса.

Приготовьте сливочный соус

На сковороде соедините сыр, мелко нарезанные вяленые томаты и рассол из маслин. Добавьте несколько столовых ложек воды, в которой варились спагетти.

Прогрейте смесь на слабом огне, постоянно помешивая. Когда соус приобретет однородную кремовую консистенцию, добавьте спагетти и тщательно перемешайте.

Снимите сковороду с огня и добавьте лимонный сок. Перед добавлением соли попробуйте пасту, ведь рассол, томаты и пармезан уже могут содержать достаточно соли.

Подайте блюдо

Выложите спагетти на тарелку, посыпьте тертым пармезаном и дополните нарезанными маслинами. Рядом выложите кусочки курицы в глазури терияки.

В этом блюде больше всего мне импонирует контраст вкусов: нежная паста, солоноватые маслины, насыщенный пармезан и сладковатая курица. Привычные продукты раскрываются несколько по-новому, а для приготовления такого ужина не нужно долго стоять у плиты.

Паста с нежным сливочным соусом, пармезаном и курицей терияки (фото: Юлия Люшнева)

Аллергены: молочные продукты (лактоза), пшеница, соя. Соус терияки также может содержать кунжут. Проверяйте состав продуктов на упаковке.