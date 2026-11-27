Паста с нежным сливочным соусом, пармезаном и курицей терияки: пошаговый рецепт ужина за 25 минут (фото)
Когда хочется порадовать себя вкусным ужином, но нет желания тратить часы на приготовление, на помощь приходит паста. Предлагаю сделать ее без сливок, прибавив к соусу сливочный сыр и один довольно необычный ингредиент.
Как приготовить необычную пасту с курицей терияки на ужин, рассказывает редактор Styler Юлия Люшнева.
Ингредиенты
Для пасты:
- цельнозерновые спагетти - 100 г;
- сливочный cыр - 40 г;
- вяленые томаты - 20 г;
- маслины без косточек - 30 г;
- рассол из маслин -1 ст. л.;
- лимонный сок - 1 ч. л.;
- пармезан - 15 г.
Для курицы:
- куриное филе - 200 г;
- соус терияки - 15 г;
- копченая паприка - 1 ч. л.;
- масло - 1 ч. л.;
- соль - по вкусу.
Количество порций: 2.
Время приготовления: 25 минут.
Пошаговый рецепт приготовления
Подготовьте курицу
Нарежьте куриное филе кусочками, добавьте копченую паприку и немного соли. Обжарьте мясо на разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки и полной готовности.
В конце приготовления добавьте соус терияки и прогрейте курицу еще около минуты, периодически переворачивая кусочки, чтобы они покрылись глазурью.
Я предлагаю не смешивать курицу с пастой во время приготовления, а подать отдельно. Так сладковатый вкус териака не потеряется в сливочном соусе.
Отварите спагетти
Для этого блюда я выбрала цельнозерновые спагетти. Они имеют более выраженный, слегка ореховый привкус, хорошо сочетающийся со сливочным сыром.
Отварите спагетти в соответствии с инструкцией на упаковке. Перед тем как слить воду, оставьте около 50 мл для приготовления соуса.
Приготовьте сливочный соус
На сковороде соедините сыр, мелко нарезанные вяленые томаты и рассол из маслин. Добавьте несколько столовых ложек воды, в которой варились спагетти.
Прогрейте смесь на слабом огне, постоянно помешивая. Когда соус приобретет однородную кремовую консистенцию, добавьте спагетти и тщательно перемешайте.
Снимите сковороду с огня и добавьте лимонный сок. Перед добавлением соли попробуйте пасту, ведь рассол, томаты и пармезан уже могут содержать достаточно соли.
Подайте блюдо
Выложите спагетти на тарелку, посыпьте тертым пармезаном и дополните нарезанными маслинами. Рядом выложите кусочки курицы в глазури терияки.
В этом блюде больше всего мне импонирует контраст вкусов: нежная паста, солоноватые маслины, насыщенный пармезан и сладковатая курица. Привычные продукты раскрываются несколько по-новому, а для приготовления такого ужина не нужно долго стоять у плиты.
Аллергены: молочные продукты (лактоза), пшеница, соя. Соус терияки также может содержать кунжут. Проверяйте состав продуктов на упаковке.