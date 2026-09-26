Персиковое суфле за 10 минут: рецепт десерта без выпечки с видео
Сочетание персиков и густого греческого йогурта дает нежное кремовое основание, которое после охлаждения превращается в легкое суфле. Десерт получается фруктовым и в меру сладким.
Styler со ссылкой на видео со страницы Козиной Виктории в Facebook делится рецептом легкого персикового суфле, для которого не требуются ни выпечка, ни сложные кулинарные техники.
Что нужно для персикового суфле
Для десерта понадобятся:
- 1 банка консервированных персиков (820 г),
- 400 г греческого йогурта,
- 25 г желатина,
- 100 мл холодной воды или молока,
- сахар или сахарозаменитель – по вкусу.
Консервированные персики можно заменить свежими. В таком случае следует выбрать спелые и сладкие плоды, чтобы десерт имел выразительный вкус.
Как приготовить десерт?
Сначала залейте желатин холодной водой или молоком. Перемешайте и оставьте примерно на 10 минут, чтобы он набух.
Тем временем слейте сироп из персиков. Добавьте к фруктам греческий йогурт и сахар или сахарозаменитель по вкусу.
Перебейте все блендером до однородной кремовой массы.
Набухший желатин растопите удобным способом, не доводя до кипения. Влейте его в персиково-йогуртовую смесь и еще раз хорошо взбейте блендером.
Разлейте массу в креманки или небольшие формочки и поставьте в холодильник на 2-3 часа.
Когда суфле хорошо застынет, его можно подавать. По желанию десерт украшают кусочками персика или свежими ягодами.
Приятного аппетита!
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