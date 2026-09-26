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Вкусно 26 сентября 2026, 11:41

Персиковое суфле за 10 минут: рецепт десерта без выпечки с видео

Идеальный вариант, когда хочется чего-нибудь легкого и сладкого без духовки
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Нежное персиковое суфле с йогуртом готовится без выпечки (фото: Styler)
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Сочетание персиков и густого греческого йогурта дает нежное кремовое основание, которое после охлаждения превращается в легкое суфле. Десерт получается фруктовым и в меру сладким.

Styler со ссылкой на видео со страницы Козиной Виктории в Facebook делится рецептом легкого персикового суфле, для которого не требуются ни выпечка, ни сложные кулинарные техники.

Что нужно для персикового суфле

Для десерта понадобятся:

  • 1 банка консервированных персиков (820 г),
  • 400 г греческого йогурта,
  • 25 г желатина,
  • 100 мл холодной воды или молока,
  • сахар или сахарозаменитель – по вкусу.

Консервированные персики можно заменить свежими. В таком случае следует выбрать спелые и сладкие плоды, чтобы десерт имел выразительный вкус.

Как приготовить десерт?

Сначала залейте желатин холодной водой или молоком. Перемешайте и оставьте примерно на 10 минут, чтобы он набух.

Тем временем слейте сироп из персиков. Добавьте к фруктам греческий йогурт и сахар или сахарозаменитель по вкусу.

Перебейте все блендером до однородной кремовой массы.

Набухший желатин растопите удобным способом, не доводя до кипения. Влейте его в персиково-йогуртовую смесь и еще раз хорошо взбейте блендером.

Разлейте массу в креманки или небольшие формочки и поставьте в холодильник на 2-3 часа.

Когда суфле хорошо застынет, его можно подавать. По желанию десерт украшают кусочками персика или свежими ягодами.

Приятного аппетита!

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