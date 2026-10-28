Воздушная овсянка: пошаговый рецепт завтрака за 15 минут (фото)

Ингредиенты для пышной овсянки

Для 1 порции понадобится:

овсяные хлопья - 40 г;

вода - чтобы покрывала хлопья примерно на 2 см;

молоко - 70 мл;

яичные белки - 100 г (примерно от 3 яиц);

сахарозаменитель или сахар - по вкусу.

Для подачи (по желанию):

голубика;

миндальные хлопья.

Время приготовления: около 15 минут.

Как приготовить воздушную овсянку

1. Насыпьте овсяные хлопья в небольшую кастрюлю. Залейте их водой так, чтобы она покрывала хлопья примерно на 2 см. Добавьте молоко.

2. Поставьте кастрюлю на небольшой огонь и варите овсянку около 10 минут, периодически помешивая. Ориентируйтесь на время приготовления, указанное на упаковке хлопьев.

3. Пока варится каша, отделите яичные белки от желтков. Взбейте их миксером до образования стойких белых пиков. Масса должна стать густой и воздушной.

Яичные белки, взбитые до стойких пиков (фото: Юлия Люшнева)

4. Когда овсянка будет почти готова, добавьте к ней взбитые белки. Аккуратно перемешайте, чтобы сохранить как можно больше воздушной текстуры.

5. Продолжайте готовить кашу на слабом огне, помешивая, пока белки полностью не приготовятся, а масса не загустеет.

6. Добавьте сахар или сахарозаменитель по вкусу, перемешайте и переведите овсянку в тарелку.

Воздушная овсянка, которую я готовила дома (фото: Юлия Люшнева)

Для подачи своей овсянки я выбрала голубику и миндальные хлопья. Ягоды добавляют приятной кислинки, а миндаль - легкой хрустящей. Впрочем, можно экспериментировать с другими дополнениями, например бананом, корицей или ореховой пастой.

Содержит яйца и молочные продукты. Овсяные хлопья могут содержать следы глютена. Дополнительные аллергены зависят от добавок, в частности миндаля - проверяйте состав на упаковке.