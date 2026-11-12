Рубленые куриные котлеты по-итальянски с моцареллой: простой рецепт (фото)

Рубленые куриные котлеты по-итальянски

Для этого рецепта я решила соединить куриное филе с моцареллой, вялеными томатами и маслинами. Также добавила густой греческий йогурт, яйцо, немного муки и прованские травы. Результат мне очень понравился: они получились нежными, сочными и необычными.

Ингредиенты:

куриное филе - 200 г

моцарелла - 40 г

вяленые томаты - 30 г

маслины без косточек - 20 г

яйца - 2 шт.

густой греческий йогурт 4% - 60 г

пшеничная цельнозерновая мука - 20 г

прованские травы - по вкусу

соль - по вкусу.

Время приготовления: около 30 минут.

Количество: 14 небольших котлет.

Как приготовить куриные котлеты

Куриное филе нарежьте мелкими кубиками примерно по 5 мм. Моцареллу обсушите бумажным полотенцем и нарежьте небольшими кубиками. Если вы используете моцареллу для пиццы, ее можно натереть на мелкой терке. Вяленые томаты промокните салфеткой, чтобы убрать лишнее масло и мелко нашинкуйте. Маслины также измельчите. В миске соедините куриное филе, моцареллу, вяленые томаты и маслины. Добавьте яйца, густой греческий йогурт, муку и прованские травы. Тщательно перемешайте до равномерного распределения ингредиентов. При необходимости немного посолите. Учитывайте, что маслины, моцарелла и вяленые томаты уже могут содержать достаточно соли. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием на умеренном огне. Выкладывайте мясную массу столовой ложкой, формируя небольшие плоские котлеты. Жарьте примерно 3-4 минуты с одной стороны. Осторожно переверните и готовьте еще 4-5 минут, при необходимости накрыв крышкой. Время зависит от толщины котлет.

Курятина должна быть полностью приготовлена внутри. По рекомендациям FoodSafety.gov, ее внутренняя температура должна достичь не менее 74 градусов. Точнее всего проверить это кухонным термометром.

Рубленые куриные котлеты по-итальянски, которые я готовила дома (фото: Юлия Люшнева)

Готовые котлеты можно подавать со свежими овощами, зеленью или любимым гарниром.

Как сделать рубленые котлеты сочными

Чтобы котлеты оставались нежными и хорошо держали форму, следует обратить внимание на несколько деталей.

Размер кусочков. Курицу лучше нарезать мелкими кубиками, чтобы ингредиенты равномерно распределились.

Курицу лучше нарезать мелкими кубиками, чтобы ингредиенты равномерно распределились. Влажность моцареллы. Сыр в рассоле нужно хорошо обсушить. Излишняя жидкость может сделать смесь слишком жидкой.

Сыр в рассоле нужно хорошо обсушить. Излишняя жидкость может сделать смесь слишком жидкой. Количество муки. Не стоит добавлять его слишком много, ведь котлеты могут стать слишком плотными. Мука необходима только для связывания ингредиентов.

Не стоит добавлять его слишком много, ведь котлеты могут стать слишком плотными. Мука необходима только для связывания ингредиентов. Температура сковороды. Слишком сильный огонь может быстро подрумянить поверхность, в то время как курятина внутри останется сырой.

Я готовила котлеты без добавления растительного масла. Для такого способа важно использовать сковороду с невредимым антипригарным покрытием и не перегревать ее.

Мне также понравилось сочетание вяленых томатов, маслин и прованских трав. Они придали котлетам выразительный вкус и аромат.

Калорийность и БЖУ рубленых куриных котлет

Благодаря куриному филе, яйцам, моцарелле и греческому йогурту котлеты содержат много белка. По ориентировочному расчету, белка более 20% энергетической ценности блюда, поэтому его можно назвать высокобелковым.

Ориентировочное КБЖВ всей порции:

калорийность - 630 ккал

белки - 72 г

жиры - 25 г

углеводы - 30 г.

Ориентировочное КБЖУ одной котлеты, если получится 14 штук:

калорийность - 45 ккал

белки - 5,1 г

жиры - 1,8 г

углеводы - 2,1 г.

Расчет произведен на основе питательной ценности использованных мною продуктов. Фактическое КБЖУ может отличаться в зависимости от производителя, размера яиц и количества готовых котлет.

Аллергены: молоко и молочные продукты (лактозу), яйца, пшеница и глютен.