Рублені курячі котлети по-італійськи з моцарелою: простий рецепт (фото)

Рублені курячі котлети по-італійськи - рецепт

Для цього рецепта я вирішила поєднати куряче філе з моцарелою, в'яленими томатами та маслинами. Також додала густий грецький йогурт, яйце, трохи борошна та прованські трави. Результат мені дуже сподобався: вони вийшли ніжними, соковитими та незвичними.

Інгредієнти:

куряче філе - 200 г

моцарела - 40 г

в'ялені томати - 30 г

маслини без кісточок - 20 г

яйця - 2 шт.

густий грецький йогурт 4% - 60 г

пшеничне цільнозернове борошно - 20 г

прованські трави - до смаку

сіль - до смаку.

Час приготування: приблизно 30 хвилин.

Кількість: 14 невеликих котлет.

Як приготувати рублені курячі котлети

Куряче філе наріжте дрібними кубиками приблизно по 5 мм. Моцарелу обсушіть паперовим рушником та наріжте невеликими кубиками. Якщо використовуєте моцарелу для піци, її можна натерти на дрібній тертці. В'ялені томати промокніть серветкою, щоб прибрати зайву олію, та дрібно наріжте. Маслини також подрібніть. У мисці з'єднайте куряче філе, моцарелу, в'ялені томати та маслини. Додайте яйця, густий грецький йогурт, борошно та прованські трави. Ретельно перемішайте до рівномірного розподілення інгредієнтів. За потреби трохи посоліть. Враховуйте, що маслини, моцарела та в'ялені томати вже можуть містити достатньо солі. Розігрійте сковороду з антипригарним покриттям на помірному вогні. Викладайте м'ясну масу столовою ложкою, формуючи невеликі пласкі котлети. Смажте приблизно 3-4 хвилини з одного боку. Обережно переверніть та готуйте ще 4-5 хвилин, за потреби накривши кришкою. Час залежить від товщини котлет.

Курятина має повністю приготуватися всередині. За рекомендаціями FoodSafety.gov, її внутрішня температура повинна досягти щонайменше 74 градусів. Найточніше перевірити це кухонним термометром.

Рублені курячі котлети по-італійськи, які я готувала вдома (фото: Юлія Люшньова)

Готові котлети можна подавати зі свіжими овочами, зеленню чи улюбленим гарніром.

Як зробити рублені котлети соковитими

Щоб котлети залишалися ніжними та добре тримали форму, варто звернути увагу на декілька деталей.

Розмір шматочків. Курятину краще нарізати дрібними кубиками, щоб інгредієнти рівномірно розподілилися.

Курятину краще нарізати дрібними кубиками, щоб інгредієнти рівномірно розподілилися. Вологість моцарели. Сир у розсолі потрібно добре обсушити. Зайва рідина може зробити суміш надто рідкою.

Сир у розсолі потрібно добре обсушити. Зайва рідина може зробити суміш надто рідкою. Кількість борошна. Не варто додавати його забагато, адже котлети можуть стати надто щільними. Борошно потрібне лише для зв'язування інгредієнтів.

Не варто додавати його забагато, адже котлети можуть стати надто щільними. Борошно потрібне лише для зв'язування інгредієнтів. Температура сковороди. Надто сильний вогонь може швидко підрум'янити поверхню, тоді як курятина всередині залишиться сирою.

Я готувала котлети без додавання олії. Для такого способу важливо використовувати сковороду з неушкодженим антипригарним покриттям та не перегрівати її.

Мені також сподобалося поєднання в'ялених томатів, маслин та прованських трав. Вони надали котлетам виразного смаку та аромату.

Калорійність і БЖВ рублених курячих котлет

Завдяки курячому філе, яйцям, моцарелі та грецькому йогурту котлети містять багато білка. За орієнтовним розрахунком, білок забезпечує понад 20% енергетичної цінності страви, тому її можна назвати високобілковою.

Орієнтовне КБЖВ усієї порції:

калорійність - 630 ккал

білки - 72 г

жири - 25 г

вуглеводи - 30 г.

Орієнтовне КБЖВ однієї котлети, якщо вийде 14 штук:

калорійність - 45 ккал

білки - 5,1 г

жири - 1,8 г

вуглеводи - 2,1 г.

Розрахунок зроблено на основі поживної цінності використаних мною продуктів. Фактичне КБЖВ може відрізнятися залежно від виробника, розміру яєць та кількості готових котлет.

Алергени: молоко та молочні продукти (лактозу), яйця, пшениця та глютен.