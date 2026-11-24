Ингредиенты

творог 5% - 180 г,

яйцо - 1 шт,

шоколад - 45 г,

какао - 12 г,

мука - 22 г,

сахар - 25 г,

молоко - 25 мл,

сливочное масло - 10 г,

разрыхлитель - четверть ч. л,

соль - щепотка.

Как приготовить шоколадный брауни из творога

Шаг 1. Готовим творожную основу

Переложите творог в глубокую миску, добавьте яйцо, молоко и сахар. Теперь все нужно тщательно перебить погружным блендером до гладкой массы.

Если блендера нет, можно воспользоваться вилкой, но тогда лучше предварительно перетереть сыр через сито. Нам нужна максимально однородная основа, чтобы в готовом брауне не попадались крупные творожные крупинки.

Шаг 2. Растапливаем шоколад

Поломайте шоколад на небольшие кусочки, добавьте 10 г сливочного масла и растопите.

Я обычно делаю это в микроволновке короткими импульсами по 10-15 секунд, каждый раз перемешивая. Так шоколад не перегревается и постепенно становится гладким.

Если микроволновки нет, воспользуйтесь водяной баней. Главное - не допустить попадания воды в шоколад.

Дайте шоколадной смеси немного охладиться, после чего влейте ее к творогу и хорошо перемешайте.

Шоколадно-творожная смесь (фото: Юлия Шиканова)

Шаг 3. Замешиваем тесто

К шоколадно-творожной массе добавьте какао, муку, разрыхлитель и щепотку соли.

Осторожно перемешайте все лопаткой до однородности. Тесто должно получиться достаточно густым, кремовым и без сухих комочков.

Если видите, что масса слишком плотная из-за сухого кисломолочного сыра, можно добавить еще 1-2 чайные ложки молока. Но не переусердствуйте – брауни не должен иметь консистенцию жидкого теста для блинов.

Шаг 4. Переводим в форму

Возьмите небольшую форму примерно 12 на 16 см и застелите ее пергаментом. Или небольшую стеклянную, как это сделала я.

Переложите тесто и равномерно распределите лопаткой. Можно несколько раз легонько постучать формой об стол, чтобы поверхность стала более ровной.

Обратите внимание на размер формы. Если взять слишком большую, брауни получится тоненьким и может быстро пересохнуть.

Тесто в форме (фото: Юлия Шиканова)

Шаг 5. Выпекаем брауни

Разогрейте духовку до 175 градусов в режиме верхнего и нижнего нагревания.

Поставьте форму на средний уровень и выпекайте около 22-28 минут.

Здесь есть важный момент: не ждите, пока брауни станет полностью сухим внутри . Его края должны схватиться, а серединка остаться нежной, но уже не редкой.

Проверять готовность можно деревянной шпажкой или зубочисткой. Если на ней остаются влажные крошки - это нормально. А вот сырого теста быть не должно.

Шаг 6. Даем десерту остыть

Извлеките брауни из духовки и оставьте в форме примерно на 15 минут.

Не торопитесь сразу его разрезать. Пока десерт горячий, он очень нежен и может плохо держать форму.

После охлаждения брауни станет плотнее, но остается мягким внутри. А если поставить его на час в холодильник, текстура будет еще больше кремовой и будет напоминать шоколадный трюфель.

Готовые кусочки брауни (фото: Юлия Шиканова)

Маленькие секреты вкусного брауни

Я советую выбирать мягкий творог без излишка сыворотки. В выпечке я обычно использую творог в брикетах - он уже измельчен и некоторые кусочки достаточно перемнуть вилкой.

Для насыщенного вкуса берите темный шоколад с содержанием какао примерно 50-70%. Если используете молочный, учтите, что брауни будет слаще, поэтому количество сахара можно немного снизить.

Не переборщите с мукой. Здесь его всего 22 г, и этого достаточно для данных пропорций. Если добавить больше, можно получить обычный шоколадный творожный пирог вместо нежного брауни.

Блюдо содержит молочные продукты, яйца и пшеницу (глютен). Дополнительные аллергены могут зависеть от шоколада.